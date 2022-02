Bitcoin vuelve al terreno de los US$ 40 mil por mayor apetito de riesgo

Bolsa & Monedas

La mayor de las criptomonedas en valor de mercado subió hasta un 9,8% a US$ 40.573, el mayor salto desde el 15 de octubre.

El bitcoin tuvo su mejor desempeño en más de tres meses en un panorama donde los inversionistas dan señales de un renovado apetito por el riesgo, tras una volátil semana en los mercados financieros.

La mayor de las criptomonedas en valor de mercado subió hasta un 9,8% a US$ 40.573, el mayor salto desde el 15 de octubre. No había superado los US$ 40 mil en más de dos semanas. Por su parte, el ether subió hasta un 11%.

El rally de las principales criptodivisas comenzó en las operaciones nocturnas luego de que los sólidos resultados de Amazon reforzaran la confianza en las acciones tecnológicas, que los tokens digitales han estado monitoreando en los últimos meses.

Mientras tanto, un informe mostró que los empleadores de EEUU llevaron adelante una ola de contrataciones el mes pasado, a pesar del aumento récord en las infecciones por Covid-19 y los consecuentes cierres de negocios, con un alza en los salarios que agrega más presión a la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés.

"El hecho de que las ganancias de Amazon siguieran el camino de Apple, Microsoft y Alphabet, y no el de Meta, ha dado a los inversionistas más confianza para volver a participar en apuestas de riesgo", señala Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak.

Rango de movimiento

Stephane Ouellette, director ejecutivo y cofundador de la plataforma cripto institucional FRNT Financial, observa que el bitcoin parece estar consolidándose de forma similar a las acciones en torno al promedio móvil de 200 días. En los últimos dos días, el bitcoin mantuvo una correlación con las caídas de Facebook y hoy viernes con las ganancias de Amazon, según Oullette.

"Pese al movimiento actual, desde una perspectiva técnica no creo que podamos decir nada definitivo hasta ver por lo menos una ruptura definitiva más allá de los US$ 40 mil, hacia los US$ 41 mil", dice.

Las grandes criptodivisas han estado atrapadas en gran medida en un rango específico durante las últimas semanas, luego de experimentar caídas generalizadas en enero. Su lucha por salir adelante se produjo cuando las acciones de crecimiento y otros activos de mayor riesgo flaquearon en medio de la preocupación de los inversionistas por el impacto de inminentes subidas de tasas de interés de la Fed, y la tendencia hacia una política monetaria más restrictiva a nivel global.