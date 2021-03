BofA recomienda commodities, bienes raíces y artículos de colección como refugio

Bolsa & Monedas

Según un informe del banco estadounidense, en el largo plazo este tipo de inversiones muestra una mayor rentabilidad.

Con las acciones en niveles históricamente caros y las preocupaciones sobre la inflación apoderándose de los mercados por el alza del rendimiento de los bonos del Tesoro, Bank of America (BofA) afirmó en un estudio que invertir en activos reales es una buena alternativa en estos momentos, ya que están en su punto de precios más bajo desde 1925.

De acuerdo al informe, -que reúne precios de los últimos 100 años-, los commodities, bienes raíces y artículos de colección se han convertido en un refugio frente a las crisis financieras, al ser menos líquidos, tangibles y con un valor intrínseco.

En el caso de los commodities, de acuerdo a los datos recopilados, el rendimiento a largo plazo del cobre se desplomó hasta 7,6% en marzo de 2020, el precio más bajo desde 1933, mientras que al 21 de enero de este año, cayó 5,9%. Igualmente, los precios del petróleo fueron de US$ 140 por barril en 2008 y US$ 114 en 2011, pero actualmente rondan los US$ 60.

Por su parte, tanto la deuda pública como las acciones de EEUU se encuentran en máximos históricos o muy cerca de ellos, con el bono del Tesoro a 10 años llegando a superar la semana pasada el 1,7%.

Ventaja en tiempos inflacionarios

A diferencia de las acciones, BofA indica que los activos reales están correlacionados positivamente con la inflación, con un 84% desde 1950, y con la tasa de fondos de la Reserva Federal de EEUU, con un 73% desde la misma fecha.

“En otras palabras, los activos reales son un muy buen refugio contra el aumento de la inflación y las tasas de interés en los próximos años”, explica BofA.

Además, considerando los nuevos estímulos fiscales del gobierno estadounidense para impulsar la economía y volver a los niveles previos a la pandemia, el banco de inversión prevé que tanto los commodities como los bienes raíces se verán enormemente beneficiados.

“Creemos que el gasto público en carreteras, aeropuertos, escuelas y hospitales probablemente aumente en los próximos años y los productos básicos, los bienes raíces y la infraestructura son los beneficiarios naturales”, añaden.