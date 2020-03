Bolsa chilena baja a mínimos de una década de la mano del peor día en la historia para Latam

Bolsa & Monedas

Las acciones de la aerolínea ya acumulan una caída en el año que llega a (lea bien) 80%. En el plano internacional, Wall Street volvió a sufrir agresivas pérdidas.

Resumen de la jornada

IPSA -12,09% Dow Jones -6,30%

Latam -44,01% EuroStoxx -5,72%

Falabella -10,70% Dax -5,56%

Cencosud -15,49% Nikkei -1,68%

No hay caso. No hay estímulo que sirva para controlar el descalabro en las bolsas mundiales. Ayer Donald Trump y la Reserva Federal dispararon con nuevas medidas de liquidez que incluso apuntaban a entregar cheques con dinero a los norteamericanos, pero no fue suficiente.

Después del respiro que se tomaron ayer las bolsas internacionales, hoy los índices mundial se fueron nuevamente a pique en la medida que los inversionistas aún no logran dimensionar el efecto en la economía mundial que significrá el avance del coronavirus y la ya cada vez más inminente recesión mundial.

"El ingrediente fundamental que falta para una recuperación sostenible en el apetito por el riesgo es alguna evidencia de que el crecimiento de las tasas globales de infección por Covid-19 está llegando a su punto máximo", dijo a Bloomberg, Paul O'Connor, jefe de multi-en Janus Henderson Investors. "Claramente, aún no hemos llegado a eso".

Las pantallas de las mesas de dinero se tiñeron de rojo en Wall Street, con los mayores índices otra vez operando con caídas relevantes. El Dow Jones llegó a caer más de 10%, pero finalmente terminó la sesión perdiendo 6,3%. Mientras que el S&P 500 cayó 5,18% y el Nasdaq compuesto 4,70%.

El resto de América se "cuadra" con lo que pasa en la bolsa de referencia a nivel global y a poco de que comiencen los cierres el Bovespa -una de las plazas más castigadas del orbe- perdió más de 10%.

IPSA y Latam

En la plano local, la Bolsa de Comercio Santiago de Santiago vive una jornada del terror. El selectivo IPSA -que junta a las 30 mayores acciones de país- perdía más de 12% y tras 10 años volvía a estar por bajo los 3.000 puntos.

Durante la mañana el Presidente Piñera anunció la implementación del estado de catástrofe, lo que llevará a que se limitará el funcionamiento en el comercio.

A raíz de lo anterior, las acciones ligadas al retail sufren en la bolsa. Cencosud y Parque Arauco lideran las caídas, con 15,49% y 12,74% de retroceso a esta hora, mientras que Falabella cede 10,70%

Para el caso del papel de la empresa ligada a Horst Paulmann, la caída de hoy equivale a quedar en su menor valor desde el 2004, mientras que el retailer de los Solari queda en su precio más bajo desde 2009.

Pero sin duda que la acción que se lleva todas las miras es Latam Airlines. La aerolínea literalmente tuvo un aterrizaje forzoso ante el avance del virus chino. Y es que la pandemia ha generado que las aerolíneas sean sin duda uno de los sectores más afectados.

A esta hora el papel pierde más de 44%, siendo por lejos su peor jornada en la historia de cotización en la bolsa, y dejando a cada papel en $ 1.551, algo que no se veía desde marzo de 2004. Con esto (suena aterrador) Latam ha caído en el año algo más de 80%.

Europa y Asia

Europa es otras de las zonas que no detienen las caídas. La jornada para el viejo continente no terminó para nada alegre. Al cierre el Cac 40 francés retrocedió 5,94%, liderando las pérdidas. Más atrás quedó el Euro Stoxx que cayó 5,72%, y el Dax alemán que se contrajo 5,56%.

Los principales indicadores asiáticos también cayeron, aunque con menor profundidad que en Europa. El Shangai Comp retrocedió 1,83%, mientras que el CSI 300 chino cayó 1,98%. El Hang Seng de Hong Kong se contrajo fuerte 4,18%. El Nikkei japonés, en tanto, bajó 1,68%