Bolsa chilena borra más de US$ 35 mil millones en el que sería su peor trimestre en la historia

Bolsa & Monedas

A un sólo día del cierre de marzo, el selectivo nacional suma una caída de casi 29% en lo que va del año, tras un mes marcado por la pandemia global.

Ciertamente la atención del mundo está en el constante crecimiento internacional de la pandemia de coronavirus Covid-19, mientras que los gobiernos corren para tratar de fortalecer sistemas de salud e inyectar estímulos a las economías, en la que ha sido la mayor crisis sanitaria de la historia reciente.

Sobre ese lúgubre escenario, no es de sorprenderse que la bolsa nacional esté convulsionando.

Si bien las últimas sesiones han traído algo de alivio para los inversionistas, con las agresivas medidas anunciadas por las autoridades estadounidenses logrando juntar algo de optimismo entre los capitales globales, el acumulado es duro.

Al cierre de hoy, el referente de la Bolsa de Santiago, el S&P IPSA, acumula una baja de 28,99% desde el cierre de diciembre del año pasado, a un día de marcar su peor trimestre en la historia, según datos agregados de Bloomberg.

Los efectos para las compañías, que ya han visto un efecto por el cierre del espacio aéreo y la cuarentena decretada en siete comunas de la Región Metropolitana, ha dejado una marca clara en el valor de sus títulos.

Mayores perdedores

El mayor perdedor del primer cuarto de 2020 sin duda que ha sido Latam Airlines, a quien la situación sanitaria ha obligado a reducir su capacidad al mínimo. La acción de la compañía ligada a las familia Cuetosuma una contracción de 69,37% en lo que va del año, pasando de estar sobre los $ 7.500 al cierre de 2019 a ubicarse en $ 2.311 al cierre de hoy.

Esta baja le ha valido a la firma la impresionante pérdida en valor bursátil por US$ 3.734 millones en el trimestre.

Otros sectores ligados al consumo se han visto afectados. De los seis títulos que acompañan a Latam con por lo menos un 40% de contracción, tres están relacionados al sector retail: Falabella, Ripley y Parque Arauco, que han caído 48,90%, 46,24% y 40,00%, respectivamente.

Otros papeles que lideran las contracciones en el período son el banco Itaú Corpbanca, que ha caído 48,85%, el holding eléctrico Enel Américas, que ha cedido 40,41%, y la constructora SalfaCorp, que ha retrocedido 40,36%.

Con todo, las 30 acciones que componen el selectivo nacional han pasado de un patrimonio bursátil de US$ 117.065 millones al finalizar el año pasado a los US$ 81.719 millones actuales, lo que equivale a una baja de más de US$ 35 mil millones.