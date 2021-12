Bolsa chilena cierra con rebote leve y recupera algo de lo perdido el lunes

Bolsa & Monedas

Las compras de oportunidad animaron la jornada. Mientras acciones como CAP, Sonda y Vapores subieron entre un 5% y 8%, los papeles ligados a sectores regulados como Aguas-A e IAM continúan en terreno de caídas.

Los inversionistas aprovecharon este martes para comprar acciones chilenas con los descuentos generados, tras la fuerte caída de ayer como efecto de la elección de Gabriel Boric como nuevo Presidente, aunque el rebote fue discreto y perdió fuerza durante el día.

El principal índice de acciones nacionales, el S&P IPSA cerró con un avance de 1,33%, ubicándose en torno a los 4.142 puntos.

Las acciones que más aumentaron su rentabilidad fueron CAP (8,98%), Sonda (6,42%), y Vapores (5,65%), mientras que las caídas fueron protagonizadas nuevamente por papeles ligadas a sectores regulados como Aguas-A e IAM, que perdieron 3,54% y 3,24%, respectivamente.

SQM-B se desplomó ayer más de 14%, después de un reporte de Bank of America en el que redujo su precio objetivo para el ADR de la minera no metálica, de US$ 67 a US$ 50, por eventuales impuestos más altos y la posibilidad de interferencia en concesiones mineras existentes con la llegada de Boric. Sin embargo, hoy mostró una recuperación al subir 3,37%.

"Después de la fuerte caída de ayer se abren oportunidades. Además están las recomendaciones que están llegando de afuera, JP Morgan que dijo el fin de semana que una caída entre un 5% y 7% abriría buenas oportunidades, ya que está transando en múltiplos bajo 10 veces de precio/utilidad y con valorizaciones que están en el piso", explica el gerente de renta variable y activos alternativos en STF Capital, Pablo Solís.

Además los inversionistas están consideran hacia futuro, que con "la moderación del presidente electo y un Congreso equilibrado, las decisiones o medidas extremas se ven acotadas", añade Solís.