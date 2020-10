Bolsa chilena se contrae tras el holgado resultado del plebiscito y se acopla a la incertidumbre global por el rebrote del coronavirus

Bolsa & Monedas

Wall Street cerró su peor sesión desde principios de septiembre luego que Estados Unidos reportó importante incremento del número de contagiados por coronavirus.

La bolsa chilena siente los resultados del plebiscito constitucional y el miedo global por los efectos de la segunda ola en Europa y Estados Unidos.

Por el lado local, el mercado no tenía contemplado que la opción Apruebo ganará con tan amplio margen luego que más de 7,5 millones de chilenos se volcaron a la urnas para decidir escribir una nueva Constitución de Chile. Y los inversionistas reaccionaron, ya que el IPSA, que mide el desempeño de las acciones de mayor tamaño y liquidez cotizadas en la Bolsa de Santiago, cerró a la baja y acoplándose a la tendencia de sus pares internacionales.

El analista de Mercados de XTB Latam, Francisco Román, mencionó que "la amplitud con la que ganó la opción del apruebo puede provocar cierta incertidumbre entre los inversionistas, que no ven pilares sólidos en nuestro país para mantener sus inversiones".

Si bien eran varios los agentes del mercado que aseguraban que los activos locales tenían ya previstos en sus precios la victoria del Apruebo, la rueda local cayó 2,68%, terminando el día en los 3.705 puntos, perdiendo más de 100 puntos durante la jornada.

Algunos agentes del mercado, como Credicorp Capital, señalaron que es esperable tener en el mediano plazo un escenario de incertidumbre que afectará los precios de los activos pero matizaron que el proceso constituyente no tendrá mayores efectos en el modelo económico del país.

Entre los sectores golpeados estuvo la banca. Las acciones de Santander retrocedieron 3,42% y Bci descendió un 5%, pero Banco de Chile profundizó el impacto hundiéndose 5,1%.

Otros títulos como Copec y CMPC se desmoronaron 5,64% y 5,04% respectivamente. Cencosud Shopping se contrajo un 4,64% y Mallplaza un 3,24%.

La caída de la bolsa local siguió también la tendencia internacional, luego que otras plazas también reportaron pérdidas importantes ante las preocupaciones de los inversionistas ante el aumento de casos de coronavirus en Europa y Estados Unidos, la falta de claridad de un acuerdo entre demócratas y republicanos para consensuar un paquete de estímulo fiscal para la primera economía mundial, como también las elecciones presidenciales que se avecinan en el país norteamericano.

El día después

Algunos agentes del mercado han sacado algunas reflexiones respecto al resultado del plebiscito. En Renta 4 Corredores de Bolsa comentaron que las cifras del domingo "dan cuenta que más allá de si las personas son más o menos afines a una determinada tendencia política, hay un consenso muy alto respecto a que la gente quiere cambios constitucionales urgentes y de alguna manera hacer modificaciones al modelo económico".

El agente de capitales españoles recuerda que post plebiscito de 1988, cuando los chilenos tuvieron que decidir entre el Sí y el No, la bolsa se derrumbó un 16,7% en la jornada del día siguiente luego que la opción de retomar a la democracia ganó con un 55,9%.

Bajo este contexto, en Renta 4 esperan que podría haber un ajuste del SP IPSA de entre un 5% y hasta un 8%, bajando a los a 3.600 o incluso 3.500 puntos.

No obstante, la corredora señala que a pesar del contundente triunfo del Apruebo y la Convención Constitucional, "estimamos que este acontecimiento político servirá para reducir la violencia, ya que se está canalizando en forma institucional las demandas de la gran mayoría de la gente, lo que se debería traducir en paz social, más allá de las diferencias y por lo tanto, frente a un ajuste de corto plazo, vemos una oportunidad de compra, considerando que el IPSA ya está en niveles 'baratos' con 19 de 30 empresas del IPSA transando bajo el valor libro y en que acumula una caída de 18,5%".

La entidad europea apunta que "la gente está descontenta con las instituciones, desea mayor equidad y que la Constitución le dé un marco de mayor protección frente a una enfermedad, una pandemia o una crisis económica, pero no creemos que se vaya a desmantelar el modelo económico, pero sí habrá ajustes, en el sentido de disminuir la fragilidad que sienten las personas, las que al verse enfrentadas a una situación crítica, ésta pueda significar perder años de esfuerzo en un plazo muy corto".

Respecto a las empresas que podrían enfrentar un período de mayor incertidumbre en la bolsa son ILC, Aguas Andinas y su matriz IAM, y SQM.

Respecto a esta última, en Renta 4 dicen "seguramente tendremos más presente que antes, la discusión en cuanto a que el litio sea definido o no como un bien estratégico. A pesar que no creemos en absoluto en una estatización de la compañía, y eventualmente no vaya a ser un tema constitucional propiamente tal, al menos es probable que se comience a discutir la renovación del contrato de concesión en el Salar de Atacama más allá de 2030".

Bolsas globales a la baja

Tal como se señaló en un principio, en el contexto global los mercados no pasaron por un buen momento. El aumento de los casos en Europa le metió presión a los activos riesgosos como lo son las acciones. En el viejo continente las bolsas operan con fuertes caídas, las que son lideradas por el DAX alemán que se hundió un 3,71%, seguido por el Euro Stoxx 50 que lo hizo en 2,93%.

El FTSE 100 de Londres, el CAC 40 de París y el IBEX 35 de Madrid también se desplomaron luego que sus autoridades han continuado dando marcha a los planes de restricciones entre los ciudadanos de sus países para poner freno al avance de la pandemia.

En Estados Unidos los inversionistas siguen a la espera del plan fiscal para alentar a la principal economía del mundo, pero también con la incertidumbre que genera la inminente elección presidencial. Con esto, en Wall Street el Dow Jones se desmoronó 2,29%, el S&P 500 1,86% y el Nasdaq que lo hizo en 1,64%.

La caída del Dow Jones es la mayor desde el 3 de septiembre. El mercado estadounidense cayó sorprendido luego que los datos de la Universidad Johns Hopkins mostraron que los casos diarios de coronavirus en EEUU aumentaron en promedio de 68.767 en los últimos siete días, todo un récord.

Mientras tanto, la demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU, Nancy Pelosi, indicó en un comunicado de prensa la necesidad de lograr un acuerdo por un paquete de estímulo fiscal lo más pronto posible pero urgió a la administración de Trump de rendir cuentas de su actuación frente a la pandemia.