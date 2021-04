Bolsa de Santiago no detiene las caídas y el IPSA ya pierde todo lo ganado en los últimos dos meses

Bolsa & Monedas

ItauCorp lidera las caídas de la sesión con una baja de 3,7%, seguido de CAP con 2,64% y Andina -B con 1,63%.

Sigue la venta masiva de acciones en la bolsa chilena ante la incertidumbre y los movimientos que tienen que hacer las AFP tras la aprobación y promulgación de un tercer retiro desde las cuentas individuales para la jubilación.

Pese a iniciar con una leve alza, rápidamente el IPSA pasó a terreno negativo en la Bolsa de Santiago intensificando la tendencia que se arrastra desde hace dos días, periodo en el que el selectivo perdió más de 5%.

A esta hora, el indicador que junta a las mayores 30 empresas chilenas que cotizan en bolsa cae 0,54% a 4.561,57 puntos. Con esto, pierde todo el repunte que tuvo el selectivo en marzo y parte de abril.

"El ajuste obedece a las expectativas de que se sigan produciendo nuevos retiros, porque el TC habría dejado abierta la posibilidad de acoger y estimar que todo retiro es legal", dijo el jefe de estudios de Renta 4, Guillermo Araya.

A la incertidumbre señalada por Araya se suma que las AFP tienen que vender activos líquidos como las acciones para poder entregar los recursos a los cotizantes.

Wall Street al alza

Los mercados internacionales operan con alzas este jueves, en medio de anuncios de planes de inversión en Estados Unidos, lo que trajo ánimos a los inversionistas.

El presidente de EEUU, Joe Biden, anunció ayer un plan de ayuda familiar financiado por un mayor impuesto a los ricos, por US$ 1,8 billones, que se distribuirán en US$ 1 billón en gastos y US$ 800 mil millones en créditos fiscales durante una década, los que se compensarán por completo en 15 años, gracias al alza de impuestos a los ciudadanos de más recursos. Aquello se suma al plan de infraestructura por US$ 2,3 billones para levantar la economía estadounidense.

También impactan los buenos resultados de las empresas tecnológicas, que obtuvieron mejores ganancias a las esperadas. Por ejemplo, Apple anunció que las ventas aumentaron un 54% durante el primer trimestre, con cada categoría de productos subiendo dos dígitos.

De este modo, en Wall Street se anotan con subidas. El Dow Jones escala 0,1%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq crecen 0,11% y 0,64%, respectivamente.

Todo, mientras el presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, anunció que mantendrá intacta las tasas de interés, lo que también alivió a los mercados europeos.