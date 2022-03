Bolsa profundizan baja por impacto de invasión rusa a Ucrania y el IPSA pierde el piso de 4.500 puntos

Bolsa & Monedas

Inversionistas tratan de analizar los efectos de las sanciones económicas a Rusia sobre la economía global y cómo afectará a las presiones inflacionarias.

Los mercados bursátiles retrocedían con fuerza este martes, en medio de un fuerte aumento en los precios del petróleo y la preocupación sobre el impacto económico global de la invasión rusa a Ucrania.

En Wall Street, el Dow Jones cae 2,07%, el S&P 5OO desciende 1,52% y el Nasdaq retrocede 1,45%.

Desde Wells Fargo Advisors comentaron que "Wall Street continúa centrándose en la escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia".

Los movimientos en las acciones estadounidenses se dan luego de que según los informes, un convoy militar ruso de millas de largo avanza hacia la capital de Ucrania, Kiev, mientras que la segunda ciudad más grande de la nación, Kharkiv, sigue bajo ataque. Se espera que las conversaciones de alto el fuego continúen a pesar de que los dos países no lograron avances ayer.

Cabe recordar que ayer el mercado enfrentó una sesión volátil que terminó por coronar una segunda caída mensual consecutiva para los principales promedios de las acciones estadounidenses, una racha de pérdidas que no se veía desde octubre de 2020.

Los agentes del mercado están atentos a los desarrollos del enfrentamiento que ha impulsado el Kremlin para poder determinar cuáles serán los efectos sobre la economía mundial teniendo en consideración la batería de sanciones económicas que han impuesto los principales países de Occidente contra Rusia.

Se teme que una restricción a las cadenas de suministros rusos podría sumarse como un factor adicional a las presiones inflacionarias que hay a nivel global.

Al menos el petróleo ya vive sus efectos. El barril de Brent, de referencia europea, se posiciona sobre los US$ 106. Mientras que el West Texas, de referencia estadounidense, escala y se ubica en US$ 105. El oro, un clásico refugio en tiempos turbulentos, continúa escalando y la onza llega a los US$ 1.930.

Los inversionistas están tratando de evaluar cómo la lucha en Ucrania podría sopesar en las perspectivas de los banqueros centrales ante sus objetivos de reducir la inflación.

El rendimiento del bono del Tesoro de EEUU a 10 años billete ha bajado siete puntos básicos hasta llegar al 1,76 %, un mínimo de un mes.

Panorama en Chile

El SP IPSA se acopla al escenario internacional en el inicio de marzo y pasado el mediodía la sesión profundizó su caída bajando 1,68% para ubicarse en los 4.458,79 puntos.

Los inversionistas locales también recibieron hoy datos macroeconómicos no muy alentadores. El Imacec de enero mostró un crecimiento interanual de 9%., menos de lo que esperaba el consenso del mercado.

Desde Bci Estudios dijeron que "las cifras reflejan una caída en la velocidad de crecimiento de la actividad".

Entre los papales más transados en la bolsa está SQM que su serie A retrocede 0,71% y la B desciende 4,25%.

La serie A de Agua Andinas es golpeada por la discusión constitucional que lleva adelante la Convención respecto a los derechos de agua y la regulación de las sanitarias, lo que la lleva a ceder más de 3,27%.

Las acciones ligadas al sector financiero tienen un disímil rendimiento. Santander se expande 1,22% mientras que Banco de Chile cae casi 1% y Bci desciende 3,70%.

Falabella y Cencosud también tienen una jornada con números rojos y pierden 1,56% y 2,69% respectivamente.

Situación en Europa y Asia

Funcionarios de Rusia y Ucrania concluyeron ayer las conversaciones iniciales de alto el fuego, con una segunda ronda de discusiones que posiblemente se lleve a cabo en los próximos días. Aún así, persisten las batallas alrededor de las principales ciudades ucranianas. Esto ha llevado a que las bolsas europeas persistan en las pérdidas durante la sesión del martes.

El Euro Stoxx 50 cayó 4,04%, el FTSE 100 de Londres retrocedió 1,72%, el DAX de Frankfurt cedió 3,85%, el CAC 40 de París descendió 3,94% y el IBEX 35 de Madrid perdió 3,43%.

En el mercado de renta fija europea el rendimiento del bund alemán cayó hasta el 0,10%.

La bolsa en Rusia continúa cerrada y el banco central implementó controles de capital y aumentó su tasa de préstamo de referencia del 9,5% al ​​20%. El rublo ruso recuperó un 3,2% de su valor frente al dólar, tras caer casi un 30% el lunes.

En Asia la jornada bursátil fue distinta y las principales plazas operaron con ganancias. El Nikkei de Tokio registró un alza de 1,20%, el Hang Seng de Hong Kong se expandió 0,21% y el CSI 300 de China continental subió 0,83%.