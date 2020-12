Bolsas cierran la semana con caídas ante incertidumbre por estímulos fiscales en EEUU y Brexit

Bolsa & Monedas

Los rendimientos del Tesoro de EEUU también caen, tanto los de referencia de 10 años como a 30 años.

La semana cerró no con los mejores números para los inversionistas. En Estados Unidos las negociaciones en el Congreso entre demócratas y republicanos continúan para sacar antes que termine el año un paquete de estímulo fiscal que logre apuntalar la primera economía mundial. Por el lado de los republicanos afirmaban que no existía aún humo blanco por una propuesta que rondaría en los US$ 908 mil millones, pero los demócratas insistieron que existen progresos en las conversaciones.

Mientras tanto, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó una extensión de ayudas federales por una semana más mientras las negociaciones continúan. Desde Wall Street alertan que sin medidas fiscales, podría aumentar de manera considerable el desempleo por lo que los analistas enfatizan la necesidad de que pueda surgir prontamente un acuerdo para inyectar dinamismo a la economía estadounidense.

Este hecho, sumado al alza de los contagios de coronavirus en el país norteamericano, han hecho que los futuros de Wall Street operan con números rojos ante la incertidumbre sobre el paquete de estímulo fiscal. Los rendimientos del Tesoro de EEUU también caen, tanto los de referencia de 10 años como a 30 años.

El Dow Jones subió 0,16%, pero el S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron 0,13% y 0,23%, respectivamente.

Cruzando el Atlántico la situación no cambia mucho en Europa. Los principales indicadores del Viejo Continente comenzaron el viernes con caídas generalizadas en toda la región. Los inversionistas están atentos sobre cómo avanzan las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea por el Brexit, en donde todo parece apuntar que habrá una separación sin acuerdo. El plazo fatal termina el domingo y de no haber alcanzado un acuerdo, en el mercado vaticinan que el lunes será un día turbulento.

De esta manera, los analistas dicen que el rally que hubo en el mercado europeo en noviembre parece quedar atrás y ahora hay una corrección de los precios. Esto ha hecho que algunos portafolios tomen una posición defensiva ante los últimos hechos.

La rueda más golpeada es el IBEX 35 de Madrid que cayó 1,46%, siendo su primera semana de descenso desde octubre. El Brexit lo resienten fuerte las acciones españolas que tienen presencia en Reino Unido, estando bajo presión los papeles de Santander, Sabadell, IAG y Telefónica.

Mientras que el DAX de Frankfurt bajó un 1,36% y el Euro Stoxx tuvo una contracción de 1,04%. El CAC 40 de París descendió un 0,76% y el FTSE 100 de Londres perdió un 0,80%.

En Asia los mercados cerraron con números mixtos. El Hang Seng de Hong Kong subió 0,36% alentado por la esperanzas de los desarrollos de las vacunas contra el coronavirus, luego que EEUU respaldó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer.

No obstante, el CSI 300 de China continental continúa golpeado tras el deterioro de las relaciones entre el gigante asiático y EEUU, cayendo un 1%. El Nikkei de Tokio retrocedió 0,39%.