Bolsas del mundo buscan pararse: IPSA logra respirar, pero Latam Arlines no detiene la caída

Bolsa & Monedas

Los inversionistas intentan encontrar el real efecto del coronavirus en la economía global.

Resumen de la jornada

Dow Jones +0,44% Dax +1,46%

S&P 500 +1,22% IPSA +1,24%

EuroStoxx +1,64% Latam -3,00%

Ibex 35 +4,80% P.Arauco -6,65%

Tras otra jornada de monumentales caídas, las bolsas de hoy no cesan en la volatilidad, por lo que las acciones se mueven rápido de un extremo a otro en la medida que los inversionistas aún no saben hasta qué punto las bolsas seguirán en descensos.

En este escenario las acciones de Estados Unidos extienden las ganancias en la medida que la Reserva Federal anunció que introducirá medidas adicionales para aumentar la liquidez en el corto plazo de las empresas. A esta hora los principales indicadores neoyorquinos -Dow Jones, S&P 500 y el Nasdaq- operan con alzas que en algunos casos superan el 1%.

"Qué día más loco, la gente simplemente no sabe qué hacer", dijo a Bloomberg, Matt Maley, estratega de acciones de Miller and Tabak and Co. "Hay confusión. La gente no tiene una buena idea sobre los fundamentos del futuro. En este momento debido al coronavirus, no tenemos idea".

Los que sí tienen claro lo que tienen que hacer son los que apuestan por Latam Airlines, y es que sigue la venta masiva de las acciones de la aerolínea en la medida que el impacto del coronavirus se siente con todo en las empresas del sector aéreo.

El tema se intensifica para la empresa ligada a la familia Cueto en la medida que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés) advirtió que la mayoría de las aerolíneas del mundo se enfrenta a una crisis de efectivo en el corto plazo ante los efectos de en el transporte el virus chino.

Con esto, los papeles de la aerolínea pierden 3% a esta hora, por lo que su valor baja de los $ 3.000.

Por su parte el IPSA se al repunte de Wall Street y sube a esta hora 1,39% y queda en 3.227 puntos.

Resto del mundo

Asia cerró la jornada con leves ganancias, con el Nikkei subiendo un anémico 0,06%, el Hang Seng se empinó 0,87% y el CSI 300 de China se desacopló perdiendo 0,49%.

Europa busca encontrar el rumbo, por lo que en las primeras horas operaba con fuertes ganancias, las que se fueron diluyendo con el correr de las horas. En estos momentos, las plazas del viejo continente intentan recuperar terreno comandados por el Ibex 35 de España que sube 4,80% y el Ftse Mib de Italia que lo hace en 2,13%.