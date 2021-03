Bolsas del mundo en cautela: alza de impuestos para financiar plan de Biden y efectos de Archegos preocupan a inversionistas

Bolsa & Monedas

Los analistas temen que el plan del gobierno estadounidense sea financiado con un alza de los impuestos.

Los inversionistas están inquietos en el mercado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entregará hoy los detalles del plan de gastos para impulsar la economía norteamericana.

Si bien los agentes reconocen que se necesita un empuje fiscal para apuntalar la primera economía del mundo y revertir los efectos económicos de la crisis sanitaria, las preocupaciones se centran en cómo se financiará el plan que supera los US$ 3 billones.

Todo parece apuntar que el gobierno demócrata planea aumentar las tasas impositivas, como también aumentar los impuestos relacionados sobre las ganancias en el extranjero. Situación que es temida entre los inversionistas.

De esta manera, los futuros de Wall Street operan con números mixtos y los estrategas indican que es previsible que durante la jornada haya una alta volatilidad.

Mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantiene sobre 1,73%. Cabe recordar que los inversionistas han estado vendiendo estos papeles ante la expectativa de que la recuperación económica de Estados Unidos traerá mayores niveles de inflación. Todo ello, en medio de una Reserva Federal que ha reiterado que mantendrá sus políticas monetarias flexibles para apoyar la actividad económica del país.

El panorama bursátil en Europa se tiñe con cifras rojas. La atención está centrada en Deliveroo que debutó en la Bolsa de Londres cayendo 30%. Inicialmente se había valorado a la compañía de delivery en US$ 10.500 millones.

Desde Hargreaves Lansdown indicaron en una nota que "La mayor preocupación es la regulación en torno a los derechos de los trabajadores. El modelo de empleado flexible de los pasajeros de Deliveroo es un gran pilar de los planes de éxito del grupo".

Credit Suisse acentúa sus pérdidas por tercer día, cayendo un 2,5% en medio de las preocupaciones en torno a sus pérdidas vinculadas a la caída de Archegos Capital.

De esta manera, el Euro Stoxx 50 cae 0,16%, el FTSE 100 de Londres retrocede 0,20%, el DAX de Frankfurt desciende 0,03% tras alcanzar niveles máximos, el CAC 40 de París pierde 0,24%. La excepción es el IBEX 35 de Madrid que avanza 0,24%.

A pesar de este escenario, los analistas aún son optimistas: "Las acciones europeas todavía tienen el elemento cíclico que seguirá siendo favorecido por los inversores", sostuvo a Reuters el director de acciones de London & Capital, Roger Jones.

Las bolsas asiáticas terminaron el día con pérdidas. El Nikkei de Tokio cayó 0,86% debido a la incertidumbre que existe ante la caída de Archegos Capital. Aun así, el principal indicador bursátil de Japón terminó el mes con un avance de 0,73%.

Son varias las empresas financieras niponas con exposiciones a la compañía con sede en Nueva York como Mitsubishi UFJ Financial Group que dijo que podría tener pérdidas por US$ 300 millones con su filial europea. Mientras que Nomura informó que podría tener una pérdida de US$ 2.000 millones.

El Hang Seng de Hong Kong cedió 0,70% y cerró marzo con su primera caída mensual desde septiembre de 2020, retrocediendo durante el último mes del primer trimestre con un 2,1%. Los débiles resultados corporativos y sus expectativas arrastraron las acciones en centro financiero.

El CSI 300 de China continental perdió 0,91% y terminó el mes cayendo 5,4%.