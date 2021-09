Bolsas del mundo sienten el efecto de Evergrande y de la última advertencia de China a las criptomonedas

Bolsa & Monedas

A esta hora los futuros de Wall Street operan a la baja con Dow Jones perdiendo 0,28%, el S&P 500 0,37% y el Nasdaq que lo hacen 0,49%.

A todo China están los mercados en esta última jornada de la semana. Y es que el peor de los escenarios se cumplió con Evergrande, ya que no canceló los intereses de un bono en dólares que vencían el jueves, a lo que se suma una nueva advertencia del banco central del gigante asiático contra las criptomonedas.

A esta hora los futuros de Wall Street operan a la baja con Dow Jones perdiendo 0,28%, el S&P 500 0,37% y el Nasdaq que lo hacen 0,49%.

Las acciones de consumo y minoristas lideran las bajas, destacando a Nike que pierde casi 5% después de reducir su perspectiva de ventas en medio del cierre de fábricas.

En la semana la gran noticia para los inversionistas vino por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos que señales más claras sobre el plan de retiro de estímulos, pero dejó en claro que el alza de tasas no comenzará en el muy corto plazo.

Pero siempre de reojo se miraba lo que pasaba en China, especialmente con Evergrande. El gigante inmobiliario que tiene pasivos por sobre los US$ 300 mil millones finalmente no pagó los intereses de los bonos en dólares y que ascendían a más de US$ 80 millones. De esta forma comienza regir los 30 día de gracias para que se ponga al día antes de ser declarado oficialmente en default.

Por su parte, esta mañana se conoció que el banco central de China dijo que todas las transacciones relacionadas con criptomonedas son ilegales.

Europa frena el impulso ganador de las últimas jornadas. El no pago de Evergrande comienza a inquietar a los inversionistas ante los efectos de la caída de un grande. A esta hora el EuroStoxx pierde 0,83%, el Cac 40 0,89% y el Dax que lo hace en 0,72%.

Por su parte en Asia, el Hang Seng cerró con una caída de 1,3%, mientras que el CSI 300 chino -culminó con una baja de 0,08%.