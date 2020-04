Bolsas del mundo siguen "happy" con la reapertura de algunas economías, pero miran de reojo los resultados empresariales

Bolsa & Monedas

Los principales indicadores bursátiles en Europa suben, en línea con los futuros de la Bolsa de Nueva York.

En los mercados internacionales sigue reinando el optimismo ante los planes de reaperturas de algunas economías europeas y ciudades estadounidenses y el avance de la temporada de resultados.

De esta forma, los principales indicadores bursátiles en Europa suben, en línea con los futuros de la Bolsa de Nueva York, que prevén un dulce inicio de jornada para sus principales índices.

En el viejo continente, el Euro Stoxx sube 1,86%, el Dax alemán escala 1,66% y el CAC 40 francés hace lo propio con un salto de 1,57%. El Ftse 100 del Reino Unido y el Ibex 35 español, por su parte, registran un alza de 1,49% y 1,27%, respectivamente.

En Wall Street, los futuros reflejan un alza de 1,31% para el Dow Jones, una expansión de 1,18% para el S&P 500 y una subida de 1,10% para el Nasdaq. Esto a la espera de la apertura oficial del mercado en Nueva York.

Distinto fue el panorama de las ya cerradas bolsas asiáticas. El Shangai Comp. cayó 0,19%, mientras que el Csi 300 de China registró un alza de 0,69%. El Hang Seng de Hong Kong marcó una expansión de 1,22% y el Nikkei 225 japonés un leve retroceso de 0,06%.

Lo anterior, en un contexto de nuevas caídas que sufre el petróleo. El precio del barril del crudo Brent para entrega en junio -cuyos futuros vencen este jueves-, baja el 4,15 %, hasta los US$ 19,18.

En el frente de las ganancias, para hoy se espera que Alphabet Inc- matriz de Google- reporte sus resultados trimestrales. Por su parte, las ganancias por acción de PepsiCo Inc. superaron las estimaciones, mientras que el fabricante de bebidas se unió a la lista de compañías que retiraron los pronósticos para 2020. HSBC cayó en bolsa tras informar de ajustadas ganancias, además de advertir que los cargos por préstamos incobrables pueden ascender a US$ 11.000 millones este año, el nivel más alto desde la última crisis financiera.

De todas formas, los inversionistas tienen mucho que digerir esta semana con las decisiones de política de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, así como las ganancias de algunas de las compañías más grandes del mundo, entre ellas Amazon.com Inc., Facebook Inc., Apple Inc., Microsoft Corp. y Samsung Electronics Co.