Bolsas europeas suben por tercer día consecutivo, tras anuncio de avance de la vacuna de Pfizer

Bolsa & Monedas

Los principales índices asiáticos tuvieron una jornada mixta, lo mismo que está ocurriendo con los futuros de Wall Street.

Pese a que en Europa el coronavirus no da tregua, con las principales economías registrando récords de casos diarios y fallecidos desde abril, los inversionistas se estarían aferrando a la esperanza de una vacuna contra el covid-19. Esto tras la noticia del lunes, de que la vacuna de Pfizer y BioNTech mostró un 90% de efectividad.

El índice paneuropeo Stoxx 600 subía 0,7% cerca de las 8 de la mañana en Chile. Lideraba el FTSE 100 inglés, con un alza de 0,62%, seguido de las bolsas de Francia y Alemania, con alzas de 0,54% y 0,43%, respectivamente.

Alemania registró 261 fallecidos en un día, una cifra que no veía desde abril. España dio cuenta de 411 decesos diarios, el mayor número registrado en esta segunda ola e Italia experimenta un fuerte repunte de 35.089 casos y 580 muertes en un día. En medio de este escenario, se espera que hoy la Unión Europea firme un acuerdo con la farmacéutica Pfizer y BioNTech para adquirir 300 millones de dosis de su vacuna.

Al mismo tiempo, Financial Times informa que los bancos europeos comienzan a preparar sus balances para el riesgo de que los préstamos morosos inducidos por la pandemia los golpeen nuevamente el próximo año.

En Estados Unidos, los futuros de Wall Street operan mixtos, siguiendo la tendencia marcada el martes. El Dow Jones subía 0,9%, mientras que el S&P 500 retrocedía 0,14% y el tecnológico Nasdaq bajaba -1,37%.

Los mercados asiáticos también tuvieron una jornada mixta. China y Hong Kong cayeron, con una baja de 0,53% del Shanghai Composite, y de 0,28% para el Hang Seng. En tanto, India, Singapur y Japón subieron, con este último mercado encabezando las ganancias, con 1,58%.

Pese a las expectativas por la vacuna, Axel Weber, presdiente de UBS hizo dijo al medio estadounidense CNBC "de cara al futuro, no soy pesimista. Quiero decir, eventualmente superaremos esto. Pero no deberíamos estar bajo la ilusión de que sucederá rápido, llevará algún tiempo".