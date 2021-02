Bolsas mundiales cierran a la baja mientras los bonos del Tesoro de EEUU toman fuerza

Bolsa & Monedas

El IPSA bajó un 1,18% de la mano de Banco Santander, Enel Américas y Cencoshopp.

A medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos siguen al alza, los inversionistas muestran cada vez más preocupación frente a la presión inflacionaria y los efectos que pueda traer el estímulo fiscal que busca el presidente Biden. Sobre todo cuando la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) pretende lograr a toda costa mayores niveles de inflación con el objetivo de alcanzar el pleno empleo.

“Lo que los inversionistas están lidiando...es qué significa esto (mayores rendimientos de los bonos del Tesoro) desde una perspectiva de inflación. Por eso, hay un pequeño berrinche en el mercado en este momento”, aseguró la estratega jefe de inversiones de Ally Invest de Carolina del Norte, Lindsey Bell, a Reuters.

Por lo mismo, las bolsas mundiales, incluida Wall Street, cerraron el primer día de la semana con la mayoría de sus índices a la baja. Mientras que el Promedio Industrial Dow Jones logró mantenerse en los 31.521 puntos, tras un alza de 0,09%, el S&P 500 y el Nasdaq Composite retrocedieron un 0,77% y 2,46%, respectivamente.

Ahora, los inversionistas mantienen la mira en el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien se presentará el martes ante la Comisión de Banca del Senado, para analizar los niveles de crecimiento económico del país y ver si habrá algún cambio en los planes del banco central para controlar la inflación.

En tanto, los commodities continúan su racha alcista, con el cobre marcando un nuevo récord tras superar los US$ 4 la libra, y el petróleo recuperando sus fuerzas por una lenta recuperación de las refinerías en Texas, con el crudo Brent ubicándose por sobre los US$ 64 por barril y el WTI recuperando los US$ 61.

En esta materia, según el economista jefe de Bci Estudios, Sergio Lehmann, "aún es prematuro plantear un superciclo de commodities, pero no hay duda que veremos en los próximos años precios bastante más altos de los que se anticiparon hace pocos meses atrás. Aún falta por ver cómo va a responder la oferta, que de cualquier manera aparece un tanto rezagada dada la inversión que se debe efectuar con ese propósito".

Panorama local

Este lunes la bolsa de Santiago sintió las presiones inflacionarias de Estados Unidos y bajó un 1,18%, hasta cerrar en los 4.569 puntos. A pesar de que el rally de los commodities ha motivado a los inversionistas, el estímulo fiscal de Joe Biden y las expectativas de inflación siguen siendo un punto pendiente.

Entre las empresas más afectadas se encuentran Banco Santander (3,61%), Enel Américas (3,40%), y Cencoshopp (2,98%). Por el contrario, las que registraron más alzas fueron SQM-B (%), Mall Plaza (%) y Entel (%).

En tanto, Enjoy se ubica como la compañía con mejor desempeño, con un alza de 21,34%, luego de que el gobierno autorizara el funcionamiento de los casinos en comunas en Fase 2.

De igual forma, mineras como Freeport-McMoRan, se han visto altamente beneficiadas con el rally del cobre que, tras un alza de 2,96%, alcanzó hoy los US$ 4,11 en la Bolsa de Metales de Londres, su valor más alto en los últimos 10 años.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, hizo un llamado a “ser prudentes” debido a la volatilidad de los commodities, indicando que el gobierno mira con bastante atención lo que está ocurriendo con el precio del metal rojo para evaluar si se mantiene en el mediano plazo o se corrige posteriormente.

"El precio del cobre está siguiendo un rally importante, tiene aumentos importantes y eso obviamente es una buena noticia para nuestro país. Nosotros somos unos de los principales productores de cobre del mundo y que el precio suba, obviamente es muy bueno para las arcas fiscales y también porque puede movilizar más inversión en el sector minero y eso puede significar más empleo. Eso es justamente lo que buscamos", agregó.

Situación internacional

Europa cerró la jornada con pérdidas en todos sus índices luego de que la jefa del Banco Central de la región, Christine Lagarde, dijera que están “vigilando de cerca” el alza de los costes de endeudamiento, lo que podría significar una intervención en los mercados de deuda.

De esta forma, el Ibex 35 de Madrid bajó un 0,48%, hasta los 8.112 puntos; el FTSE 100 de Londres disminuyó un 0,18%; el CAC 40 de París perdió un 0,11%; y el DAX de Frankfurt retrocedió un 0,31%.

Este último se vio afectado luego de que el banco central de Alemania explicara en un informe que esperan una contracción de la economía durante este trimestre debido a restricciones sanitarias más estrictas.

En tanto, la libra esterlina tomó fuerza en el mercado a medida que el proceso de vacunación se lleva con normalidad en Reino Unido, alcanzando máximos históricos de casi tres años. Así, la moneda británica tuvo un ascenso de 0,02% en el mercado de Londres, hasta los 1,1558 euros, mientras que frente al dólar, bajó ligeramente a US$ 1,398.

En Asia, la semana comenzó con cierres mixtos. Mientras que en Japón, el Nikkei 225 y el Topix Index subieron un 0,46% y 0,49%, respectivamente, el Hang Seng cayó un 1,06%, hasta los 30.319 puntos.