Bolsas mundiales continúan enfrentando los golpes de la invasión rusa a Ucrania

Bolsa & Monedas

Inversionistas tratan de analizar los efectos de las sanciones económicas contra Rusia sobre la economía global y cómo afectará a las presiones inflacionarias.

Los futuros de Wall Street continúan enfrentando los embates de la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia a Ucrania y operan con números rojos este martes.

Cabe recordar que ayer el mercado enfrentó una sesión volátil que terminó por coronar una segunda caída mensual consecutiva para los principales promedios de las acciones estadounidenses, una racha de pérdidas que no se veía desde octubre de 2020.

El Dow Jones se despidió de febrero con su peor mes desde noviembre, retrocediendo 3,5%. El S&P 500 cayó un 0,2%, extendiendo su caída de febrero al 3,1%, mientras que el Nasdaq subió un 0,4%, reduciendo su caída mensual al 3,4%.

Los agentes del mercado están atentos a los desarrollos del enfrentamiento que ha impulsado el Kremlin para poder determinar cuáles serán los efectos sobre la economía mundial teniendo en consideración la batería de sanciones económicas que han impuesto los principales países de Occidente contra Rusia.

Se teme que una restricción a las cadenas de suministros rusos podría sumarse como un factor adicional a las presiones inflacionarias que hay a nivel global.

Al menos el petróleo ya vive sus efectos. El barril de Brent, de referencia europea, se posiciona sobre los US$ 101. Mientras que el West Texas, de referencia estadounidense, escala y se ubica en US$ 98. El oro, un clásico refugio en tiempos turbulentos, continúa escalando y la onza llega a los US$ 1.920.

Los inversionistas están tratando de evaluar cómo la lucha en Ucrania podría sopesar en las perspectivas de los banqueros centrales ante sus objetivos de reducir la inflación.

El rendimiento del bono del Tesoro de EEUU a 10 años escaló al 1,843% el martes desde el 1,836% que anotó ayer.

Situación en Europa y Asia

Funcionarios de Rusia y Ucrania concluyeron ayer las conversaciones iniciales de alto el fuego, con una segunda ronda de discusiones que posiblemente se lleve a cabo en los próximos días. Aún así, persisten las batallas alrededor de las principales ciudades ucranianas. Esto ha llevado a que las bolsas europeas persistan en las pérdidas.

El Euro Stoxx 50 cae 2,77%, el FTSE 100 de Londres retrocede 0,87%, el DAX de Frankfurt cede 2,54%, el CAC 40 de París desciende 2,74% y el IBEX 35 de Madrid pierde 1,90%.

En el mercado de renta fija europea el rendimiento del bund alemán cae hasta el 0,10%.

La bolsa en Rusia continúa cerrada y el banco central implementó controles de capital y aumentó su tasa de préstamo de referencia del 9,5% al ​​20%. El rublo recuperó un 10% de su valor frente al dólar, luego de caer casi un 30%.

En Asia la jornada bursátil fue distinta y las principales plazas operaron con ganancias. El Nikkei de Tokio registró un alza de 1,20%, el Hang Seng de Hong Kong se expandió 0,21% y el CSI 300 de China continental subió 0,83%.