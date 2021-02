Bolsas mundiales terminan febrero a la baja ante repunte de las presiones inflacionarias

Bolsa & Monedas

En el mercado apuntan que los inversionistas se están dando cuenta de que las acciones están caras a medida que aumenta el rendimiento de los bonos.

Los mercados internacionales han operado al límite luego de que los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU alcanzaran ayer jueves su valor más alto en un año, provocando que los principales índices cayeran de sus máximos históricos y movieran a los inversionistas a liquidar las acciones más riesgosas como las tecnológicas.

Las expectativas de inflación y las medidas que ha tomado la Reserva Federal (Fed) para impulsarla a niveles más altos, sumado al estímulo fiscal de Biden para recuperar la economía, han influenciado incluso en otros bonos internacionales, como Alemania y Reino Unido, donde los costos de endeudamiento alcanzaron sus mayores niveles en años.

"Este es un movimiento impulsado por Estados Unidos y que se ha extendido a otros mercados, pero grandes elementos de la ola de ventas en los últimos días no se deben solo a la mejora en los fundamentos del crecimiento, sino también a factores técnicos", explicó a Reuters la estratega jefe de Principal Global Investors, Seema Shah.

Así, en la última sesión del mes el Promedio Industrial Dow Jones terminó la semana con una disminución de 1,50%, ubicándose en los 30.932 puntos. Igualmente, el S&P 500 bajó 0,48%, hasta los 3.811 puntos.

En cambio, el Nasdaq logró repuntar 0,56% hasta los 13.192 puntos, luego de que los inversionistas decidieran darle una oportunidad a las tecnológicas a raíz de una leve caída en los bonos.

Asimismo, el mercado estadounidense se vio en parte potenciado este viernes luego de que el Departamento de Comercio informara que el gasto del consumidor repuntó 2,4% en enero tras caer 0,4% en diciembre, su mayor nivel en siete meses.

Panorama local

A raíz de la tensión inflacionaria en Estados Unidos, la bolsa de Santiago cerró la jornada con un retroceso de 0,02% que llevó al IPSA a los 4.573 puntos.

Entre las empresas más afectadas se encuentran BCI, con una disminución de 1,88%, Enel Américas, con una baja de 1,65% y Cencosud con un declive de 1,58% en sus acciones.

Ello, pese a que la firma de Horst Paulmann, que pronto quedará bajo la presidencia de su hija Heike, reportó ganancias por $ 165.562 millones entre octubre y diciembre de 2020, un repunte considerable tras dos trimestres consecutivos de caídas.

Por el contrario, las más beneficiadas del día fueron Cencoshopp con un alza de 7,52%, Mall Plaza con un aumento de 5,21%, y Concha y Toro con un avance de 4,82%.

De igual manera, Mall Plaza aseguró que ha mantenido una ocupación de 94% en sus recintos como resultado de su recuperación en el último trimestre de 2020. Asimismo, agregaron que el año 2021 será "de transición", con un proceso de reapertura remoto de los centros comerciales que sería “clave para mantener el desempeño de las operaciones".

En tanto, el cobre hizo una pausa de su racha alcista frente a la incertidumbre de los inversionistas por el aumento de los bonos en Estados Unidos y el riesgo de inflación. Así, con una disminución de 4,6% en la Bolsa de Metales de Londres, el principal producto de exportación chileno se situó en US$ 4,161 la libra.

No obstante, los precios récords del cobre y el éxito de ventas, provocó que Codelco, la principal minera de cobre del mundo, reportara un alza de 55% en sus excedentes del año pasado, pasando de los US$ 1.340 millones obtenidos en 2019 a US$ 2.078 millones.

El dólar en cambio, aprovechando la corrección en el precio del cobre, subió por segunda jornada consecutiva hasta alcanzar los $ 725,3, es decir, $ 11,3 respecto al cierre de ayer.

"La elevada preocupación de los inversionistas debido al aumento en la inflación y la rentabilidad de los bonos, condicionan la apertura del tipo de cambio local como también del comportamiento del dólar a nivel internacional, el que recupera el terreno perdido durante la semana permitiendo estimar mayores cosechas para el billete verde", aseguró a DF el analista jefe de Admiral Markets, Renato Campos.

Situación internacional

El viejo continente cerró la jornada con pérdidas en todos sus índices luego de que ayer los rendimientos de los bonos del Tesoro de la eurozona alcanzaran nuevos máximos como réplica de la presión inflacionaria en Estados Unidos.

“Los mercados de acciones en Estados Unidos y Europa son bastante caros ahora y con los rendimientos de los bonos en constante aumento, el mercado de renta fija está demostrando ser más atractivo que el mercado de acciones más riesgoso”, explicó a Reuters el estratega de SocGen, Roland Kaloyan.

Así, luego de varias sesiones al alza, el Ibex 35 de Madrid bajó 1,12%, hasta los 8.225 puntos; el FTSE 100 de Londres disminuyó 2,53%; el CAC 40 de París perdió 1,40%; y el DAX de Frankfurt retrocedió 0,67%.

En Asia, la semana terminó en rojo ante las expectativas de mayor inflación en EEUU. En Japón, el Nikkei 225 y el Topix Index bajaron 3,99% y 0,49%, respectivamente, registrando su mayor caída diaria en un año. En tanto, el Hang Seng declinó 3,64%, perdiendo el piso de los 29 mil puntos.

Sin embargo, en un intento de calmar los nervios de los inversionistas, el periódico estatal chino Shanghai Securities News aseguró que estos seguían confiando en general y que había bases sólidas para un mercado de valores estable este año.

“Esta semana no necesariamente marcar el final del rally. Los nuevos flujos de fondos de los inversionistas minoristas podrían continuar durante un tiempo”, señaló a Reuters el analista para China de Gavekal, Thomas Gatley.