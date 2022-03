Bolsas mundiales vuelven a resentir incertidumbre por Ucrania e IPSA cae por segundo día consecutivo

Bolsa & Monedas

JPMorgan recalcó que la inflación producto del conflicto militar es el mayor peligro para el desempeño de las acciones.

Los inversionistas volvieron a resentir los impactos de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa. Wall Street deja así atrás los números verdes y vuelve a las pérdidas: el Dow Jones retrocedió 1,3%, el S&P 500 descendió 1,2% y el Nasdaq cayó 1,4%.

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos se están estabilizando, con el rendimiento del pagaré a 10 años bajando un punto básico a 2,37%, todavía cerca de su nivel más alto desde mayo de 2019.

Wells Fargo Advirsors explicó la negativa sesión a que "los inversionistas hacen una pausa para hacer un balance del reciente repunte de alivio en las acciones".

La firma resaltó que el S&P 500 "ha recuperado aproximadamente la mitad de sus pérdidas desde enero, y se ha más que duplicado desde que su mínimo inducido por la pandemia, que tocó hace dos años".

A casi un mes del inicio de la guerra JPMorgan actualizó un informe sobre los efectos en el mercado. Desde la firma apuntaron que "la crisis entre Rusia y Ucrania ralentizará el crecimiento mundial y aumentará la inflación, ya que el riesgo de crecimiento mundial está relacionado con la interrupción del suministro de energía de Rusia".

El banco continúa pronosticando "un ciclo de endurecimiento de la política monetaria sincronizado debido a una demanda saludable y un punto de suministro que se ajusta rápidamente a las continuas presiones inflacionarias".

En lo que es renta variable, JPMorgan sostuvo que el conflicto "es un riesgo de ganancias bajas para las empresas estadounidenses. Sin embargo, un shock en el precio de la energía en medio de un pivote del banco central enfocado en la inflación podría debilitar aún más la confianza de los inversionistas".

Recalcaron que "el endurecimiento de la política monetaria sigue siendo el riesgo clave para las acciones, a medida que los bancos centrales se enfrentan a las expectativas de inflación".

Panorama en Chile

El SP IPSA se acopló a la tendencia de sus pares internacionales, a lo que se sumó además la tensión interna debido al inicio de la discusión en el Congreso de un eventual quinto retiro de 10% de ahorros previsionales. De esta forma el selectivo profundizó su caída del martes y retrocedió 0,98% hoy llegando a 4.840, 49 puntos.

De cara al debate por un quinto retiro, Renta 4 apuntó en un informe que "ahora queda ver las medidas que pueda anunciar el ministro e Hacienda para evitar que este posible retiro siga adelante, además de la capacidad del nuevo gobierno de alinear a los diputados de su coalición a pocos días de haber asumido".

Entre las acciones más transadas y que tuvieron un mal rendimiento en la rueda estuvieron CMPC que descendió 4,01%, CAP que cayó 3,55% y Banco de Chile que bajó 3,13%.

En la otra cara de la moneda resaltaron Concha y Toro que subió 3,43%, Quiñenco que avanzó 2,49% y Vapores que se expandió 1,87%.

Escenario en Europa y Asia

Los índices europeos evolucionaron en forma negativa durante la jornada puesto que si bien abrieron con tímidos avances, las ganancias se tornaron en pérdida en las plazas del Viejo Continente.

El Euro Stoxx 50 retrocedió 1,45%, el FTSE 100 de Londres cayó 0,22%, el DAX de Frankfurt perdió 1,31%, el CAC 40 de París bajó 1,17% y el IBEX 35 de Madrid descendió 1,83%.

Los analistas mencionaron que las bolsas europeas buscaron sacar partido a las inversiones que continúan saliendo de la deuda, sorteando las presiones adicionales que genera el incremento en los costos de financiamiento.

En los mercados de bonos europeos, el rendimiento del bund alemán a 10 años cotizó en torno a 0,485%, su mayor rendimiento desde 2018, tras superar 0,5% esta semana.

Mientras tanto, los agentes conocieron datos macroeconómicos provenientes de Reino Unido sobre la inflación, que mostraron que los precios al consumidor aumentaron 6,2% en febrero en comparación con el año anterior, frente a 5,5% en enero, marcando la tasa más alta desde marzo de 1992.

En cuanto al desempeño de las divisas, JPMorgan expuso que "el conflicto entre Rusia y Ucrania justifica el aumento de la exposición a corto plazo al euro en un tamaño medido, ya que el euro probablemente se debilitaría frente a otras divisas de reserva dada la dependencia de la zona del euro de Rusia para la energía. El franco suizo también se comportaría mejor, aunque la intervención del Banco Nacional Suizo podría limitar las ganancias".

El Brent -crudo de referencia europea- sube y se sitúa en torno a US$ 121 el barril, mientras que el West Texas -utilizado en EEUU- avanza y se posiciona en US$ 114 el barril. Todo ello se da mientras se espera que EEUU y sus aliados anuncien nuevas sanciones contra Rusia, según Wells Fargo.

JPMorgan afirmó que los altos precios del petróleo se mantendrán durante meses y que el Brent debería oscilar entre US$ 100 y US$ 185 el barril. Si el Brent superar la barrera de US$ 150, el crecimiento del PIB mundial sufriría un impacto de 1,6% y agregaría 4% anualizado al Índice de Precios al Consumidor global.

Bolsas en Asia

Los mercados asiáticos finalizaron la sesión con cifras positivas: el Nikkei de Tokio subió 3%, el Hang Seng de Hong Kong escaló 1,21% y el CSI 300 de China continental trepó 0,50%.

Sobre el desempeño de Asia emergente, JPMorgan dijo que "debería estar respaldada por una composición de mayor calidad y una mayor proporción de una base de inversionistas nacionales, lo que debería hacer que Asia sea menos susceptible a una reversión de los flujos de mercados emergentes globales".