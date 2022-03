Bolsas mundiales vuelven a resentir la incertidumbre e inversionistas vuelven a buscar un rumbo ante nulos avances de la guerra

Bolsa & Monedas

JPMorgan recalcó que la inflación producto del conflicto es el mayor peligro para el desempeño de las acciones.

Los inversionistas vuelven a buscar razones para llevar a Wall Street a números verdes en medio de la incertidumbre que existe sobre el desarrollo de la guerra que Rusia impulsó hace casi un mes atrás contra Ucrania. Los futuros de los tres principales índices bursátiles operan con retrocesos y en el mercado los analistas auguran que la sesión comenzará con pérdidas.

Ayer las acciones terminaron en alza. Wells Fargo Advisors indicó que esto se debió a que "la rotación de los bonos persistió mientras Wall Street reflexionaba sobre los recientes comentarios agresivos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell".

Todo parece indicar que la ansiedad de los inversionistas ante mayores presiones inflacionarias debido a la guerra que azota a Europa del Este y sus efectos en la economía global se han ralentizado.

El S&P 500 ha avanzado un 1% o más en cinco de las últimas seis sesiones, lo que lo eleva un 8,1% durante ese período y borra todas las pérdidas que ha experimentado el índice de referencia desde que Rusia invadió Ucrania.

JPMorgan actualizó ayer un informe sobre los efectos en el mercado a casi un mes del inicio de la guerra. Desde la firma apuntaron que "la crisis entre Rusia y Ucrania ralentizará el crecimiento mundial y aumentará la inflación, ya que el riesgo de crecimiento mundial está relacionado con la interrupción del suministro de energía de Rusia".

El banco continúa pronosticando "un ciclo de endurecimiento de la política monetaria sincronizado debido a una demanda saludable y un punto de suministro que se ajusta rápidamente a las continuas presiones inflacionarias".

En lo que es renta variable, JPMorgan sostuvo que el conflicto "es un riesgo de ganancias bajas para las empresas estadounidenses. Sin embargo, un shock en el precio de la energía en medio de un pivote del banco central centrado en la inflación podría debilitar aún más la confianza de los inversores".

Recalcaron que "el endurecimiento de la política monetaria sigue siendo el riesgo clave para las acciones, ya que los bancos centrales se enfrentan a las expectativas de inflación".

Escenario en Europa y Asia

Los índices europeos han evolucionado durante la jornada y si bien abrieron con tímidos avances, las ganancias se han tornado en pérdida en la mayoría de las plazas del Viejo Continente.

El Euro Stoxx 50 retrocede 0,60%, el FTSE 100 de Londres avanza 0,36%, el DAX de Frankfurt pierde 0,39%, el CAC 40 de París baja 0,37% y el IBEX 35 de Madrid desciende 0,73%.

Los analistas mencionan que las bolsas europeas buscan sacar partido a las inversiones que continúan saliendo de la deuda, sorteando las presiones adicionales que genera el incremento en los costos de financiación.

En los mercados de bonos europeos, el rendimiento del bund alemán a 10 años cotizó en torno al 0,485%, su mayor rendimiento desde 2018, tras superar el 0,5% esta semana.

Mientras tanto, los agentes conocieron datos macroeconómicos provenientes de Reino Unido sobre la inflación que mostraron que los precios al consumidor aumentaron un 6,2% en febrero en comparación con el año anterior, frente al 5,5% de enero, marcando la tasa más alta desde marzo de 1992.

En cuanto al desempeño de las divisas, JPMorgan expuso que "el conflicto entre Rusia y Ucrania justifica el aumento de la exposición a corto plazo al euro en un tamaño medido, ya que el euro probablemente se debilitaría frente a otras divisas de reserva dada la dependencia de la zona del euro de Rusia para la energía. El franco suizo también se comportaría mejor, aunque la intervención del Banco Nacional Suizo podría limitar las ganancias".

El Brent -crudo de referencia europea- sube levemente y se sitúa en torno a US$ 118 el barril. Mientras que el West Texas -utilizado en EEUU- avanza levemente y se posiciona en US$ 112 el barril.

JPMorgan afirmó que los precios altos sobre el petróleo se mantendrán durante meses y que el Brent debería oscilar entre los US$ 100 y los US$ 185 el barril. De superar la barrera de los US$ 150 el barril de Brent, el crecimiento del PIB mundial sufriría un impacto del 1,6% y agregaría 4% anualizado al índice de precios al consumidor global.

Los mercados asiáticos finalizaron la sesión con cifras positivas: el Nikkei de Tokio subió 3%, el Hang Seng de Hong Kong escaló 1,21% y el CSI 300 de China continental trepó 0,50%.

Sobre el desempeño de Asia emergente, JPMorgan dijo que "debería estar respaldada por una composición de mayor calidad y una mayor proporción de una base de inversionistas nacionales, lo que debería hacer que Asia sea menos susceptible a una reversión de los flujos de mercados emergentes globales".