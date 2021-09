Bolsas suben tras nuevos anuncios de Evergrande, pero con el foco aún puesto en la deuda

Bolsa & Monedas

Hoy se vence el plazo para que el holding chino pague los US$ 83,5 millones de uno de sus bonos.

Los mercados globales han tenido una intensa semana a medida que se siguen conociendo nuevas noticias sobre la crisis que vive el holding inmobiliario chino Evergrande.

Ad portas de que venciera hoy el plazo para pagar el cupón de sus bonos nacionales, la filial de la compañía, Hengda Real Estate, señaló en un comunicado que había negociado un plan para pagar los intereses adeudados sobre el bono de septiembre de 2025 a una tasa de 5,8, valuados en US$ 35,9 millones.

Sin embargo, Evergrande no se refirió a la deuda de US$ 83,5 millones que vence hoy, ni a la deuda de otros US$ 47,5 millones por el bono de marzo de 2024.

Por lo mismo, los inversionistas se mantienen atentos a las posibles intervenciones del gobierno chino ante la amenaza de que se produzca un efecto dominó en el mercado inmobiliario.

Así, tras dos días de feriados, la reapertura del mercado en China fue mixta. El CSI 300 cayó 0,70% a los 4.821 puntos y el Índice Compuesto de Shanghai escaló 0,40% a los 3.628.

Por otro lado, debido al feriado en Hong Kong, las acciones de Evergrande no se negociaron ayer, manteniéndose en los 2,27 dólares hongkoneses.

Retrocede 47,9% mensual

La compañía apunta a cerrar la semana con un retroceso mayor a 10%, mientras que a nivel mensual la cifra asciende a un 47,94%, siendo éste su peor mes desde julio.

Sus bonos en dólares al 8,25% con vencimiento en marzo de 2022 cayeron 0,7 centavos a 24,5 centavos.

El ánimo también se expandió a Wall Street donde el Dow Jones subió 1%, de la mano del S&P 500 y el Nasdaq, que ganaron 0,93% y 1,02%, respectivamente.

“Si es que se cumple el pago por parte de Evergrande, podríamos ver un repunte importante en el precio de su acción, además de recuperación en mercados que estuvieron cerrados como Hong Kong”, dijo el jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante.

Si bien los analistas aseguran que Evergrande no se convertirá en el “Lehman chino”, será vital sus próximos movimientos ya que tiene una deuda de US$ 300 mil millones.

El director ejecutivo de The Global CIO Office, Gary Dugan, señaló a Bloomberg que las noticias de Evergrande podrían suprimir parte de la inevitable volatilidad y desventaja tras las vacaciones.

“Para que la confianza regrese de manera más significativa, será necesario que el mercado vea los amplios planes de reestructuración de Evergrande”, añadió.