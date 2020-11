Bolsas toman una pausa y esperan la definición electoral en Estados Unidos

Bolsa & Monedas

Los futuros de Wall Street y las bolsas europeas caen a esta hora.

Los mercados internacionales comenzaron el viernes con caídas, en medio de ya un casi seguro triunfo del demócrata Joe Biden y un Congreso estadounidense divido.

El New York Times le da al candidato opositor 253 votos electorales, mientras que el presidente Donald Trump tiene solo 213. Además, Biden estaría superando al mandatario en Georgia, una de las fortalezas republicanas.

En tanto, en el senado los demócratas tienen asegurados 48 escaños, misma cantidad que los republicanos. En la Cámara de Diputados, por otra parte, la oposición ha logrado 209 asientos, versus los 193 que tiene el oficialismo.

Con todo, si los inversionistas tomaban la noticia de un Congreso divido y un estrecho triunfo de Biden como algo positivo, ya que sería más complejo aplicar políticas de alza de impuestos, ahora consideran que también será más difícil lograr pasar un paquete de apoyo fiscal para enfrentar la crisis, lo que ha impactado en las distintas bolsas globales.

El Wall Street, los futuros del Dow Jones caen 0,59%, los del S&P 500 pierden 0,77% y los del Nasdaq se contraen en 1,16%.

En Europa, el Dax alemán cae 1,15%, seguido por el Ibex 35 español, que pierde 1,12%, y el Cac 40 francés, que retrocede 1,07%. El Euro Stoxx 50 baja 1,02%, mientras que el Ftse 100 del Reino Unido retrocede 0,40%.

En los ya cerrados mercados asiáticos, el Nikkei 225 japonés ganó 0,91%, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,07% y el Csi 300 chino escaló 0,01%. El Shangai Comp, por su parte, perdió 0,24%.

Análisis

Si bien un Congreso dividido se evaluaba inicialmente como una dificultad para un nuevo estímulo fiscal, ahora el mercado parece confiar en que la medida verá la luz.

"Hoy hay tres puntos de importancia de los inversionistas", dice Nicolás Bernal, chief investment officer & partner South Lakes Investment. "El primero es sobre el estímulo fiscal, ¿será de US$1 trillion o US$2,2 trillions? ¿el 2020 o 2021? El segundo es si los republicanos ganan o no el Senado porque esta carrera no está cerrada y si no ganan habrá más estimulo", dice.

El tercer punto clave que ve Bernal es que ahora la atención debería virar hacia el covid-19. "Con 120.000 nuevos casos diarios se asoma la segunda ola en EEUU, ellos llevan cuatro semanas de desfase con Europa, ¿puede llegar a 200K.000 casos diarios en diciembre?".

Otro factor que estaría incidiendo en los mercados es la decisión de la Reserva Federal de EEUU. Ayer, en una inédita reunión, la FED decidió mantener la tasa de interés de referencia sin cambios, entre 0% y 0,25%.