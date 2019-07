Bonos verdes en la bolsa suman US$ 560 millones

Bolsa & Monedas

Sólo en el presente año se han colocado US$ 336 millones por parte de actores locales.

Colocaciones por un total de US$ 560 millones se han registrado en el mercado de bonos verdes y sociales de la Bolsa de Santiago, desde su puesta en marcha a mediados de 2018.

Según la plaza bursátil, sólo en 2019 cinco empresas han elegido este segmento para financiar proyectos de impacto positivo a nivel medioambiental o en un determinado grupo de la población, sumando un monto de US$ 366 millones.

“Hay un creciente interés de las empresas por este mercado, en un contexto en que los inversionistas evalúan a las empresas por factores que van más allá de sus rendimientos o resultados, y ven que la visión de sostenibilidad en la gestión diaria de las compañías agrega valor y permite proyectar los negocios en el largo plazo”, destacó el gerente general de la Bolsa de Santiago, José Antonio Martínez.

Este año, las colocaciones corresponden a las empresas Esval, por US$ 64.360.940; Aguas Andinas, por

US$ 91.199.973; Hortifrut, por US$ 41.726.133; Caja Los Héroes, por US$ 61.473.559; y CMPC por US$107.319.389.

En 2018, las operaciones correspondieron a Aguas Andinas, Caja Los Héroes y BancoEstado.