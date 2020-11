Británica Actis viene a buscar inversiones chilenas, de la mano de Frontal Trust, para data centers en China

Bolsa & Monedas

La dueña de las compañías locales Aela, Atlas y Pelícano quiere atraer a institucionales locales para coinvertir directamente en estos activos o para aportar a un fondo de inversión más diversificado.

Esta vez no viene a buscar oportunidades de inversión, sino inversionistas. La gestora británica Actis, que administra más de US$ 15 mil millones en el mundo, viene a buscar aportantes chilenos para que coinviertan con ella en data centers en China y lo hará a través de la gestora local, especialista en activos alternativos, Frontal Trust, que actualmente maneja US$ 1.080 millones.

Pero para la gestora fundada por el gobierno del Reino Unido para canalizar inversiones hacia sus excolonias en Asia y África y posteriormente privatizada, Chile no es un país extraño. Actis es socia en tres compañías de energías limpias en el territorio nacional: dos de energía solar, Atlas y Pelícano, y una de energía eólica, Aela.

Además, la firma británica fue una de las candidatas extranjeras para adquirir el 25% de Transbank que está en manos de Santander. A la fecha, la transacción no se ha concretado.

Habiendo invertido en el país, la gestora no contaba hasta ahora con clientes chilenos, ni de ningún país de Latinoamérica. “Es la primera vez que nos unimos con alguien en sociedad para que nos ayude a conseguir inversionistas y seleccionamos a Frontal Trust para este fin”, dice el mexicano Daniel Pastor, director e Investor Development Group Americas de Actis.

Invertir en la infraestructura para datos

Los data centers son la infraestructura física necesaria para el procesamiento de datos. “Un data center tiene un componente muy importante de lo que podría definirse como una inversión en tecnología; consume energía como una pequeña ciudad, por lo que podría ser visto como un proyecto de energía y es bienes raíces porque implica la construcción de un espacio relativamente grande para almacenar todos los requerimientos que tiene”, dice Pastor.

En particular, en Actis se inclinaron por invertir en China porque identificaron un gran requerimiento de estos centros en ese país. “China tiene tres veces más personas involucradas en su día a día con Internet, en comparación con Estados Unidos, y China tiene solo el 40% de la capacidad que EEUU”, dice el director de la firma.

Además, la pandemia ha acelerado algunos factores que ya estaban dando un impulso a este sector: el comercio digital, las operaciones remotas, el teletrabajo y el surgimiento del 5G. “Los data centers están experimentando un auge y esperamos que tengan un crecimiento anual por arriba del 30%”, dice el mexicano.

Los clientes de la nube

Actis se asoció en China con Chayora, uno de los principales desarrolladores de data centers, que ya construyó la primera parte de un parque de data centers de 32 hectáreas en la ciudad de Tianjin, cerca de Beijing. Ahora, el objetivo del financiamiento que buscan, es construir lo que falta y operar los centros de procesamiento de datos.

El 70% de la capacidad instalada de centros de datos en el gigante asiático, es demandada por empresas que ofrecen servicios en la nube. “Un posible comprador de estos data centers es Alibaba, que tiene casi el 50% de participación de mercado en servicios de nube en China”, dice Eduardo Gomien, gerente de Distribución Institucional de Frontal Trust.

“Amazon Web Services, Microsoft que tienen joint ventures con socios locales y otras compañías chinas que ofrecen servicios de almacenamiento en la nube, también son potenciales clientes de este parque una vez desarrollado”, dice.

Institucionales en Chile

La administradora de fondos chilena Frontal Trust está en conversaciones con una lista acotada de clientes institucionales para ofrecerles la oportunidad de coinvertir directamente en data centers. Para esta inversión, Actis busca levantar un total de US$ 90 millones, con aportes provenientes de inversionistas de distintas partes del mundo.

“Es una lista reducida, de un par de AFP, un par de compañías de seguros y un par de family offices más grandes, porque no es una inversión diversificada, es concentrada, en China y eso involucra una cierta capacidad de análisis y de que sea un inversionista institucional calificado, con un portafolio dentro del cual le haga sentido esa inversión”, dice Gomien.

Pero al mismo tiempo, Actis busca inversionistas para un fondo inmobiliario, que va a invertir en data centers y en otros activos residenciales en Asia. El capital a recaudar en este vehículo es de US$ 80 millones y podría llegar a US$ 105 millones. Si bien Frontal Trust no tiene negocio de distribución de fondos de terceros, en este caso desempeñará esa función, como socio estratégico de Actis.

La inversión a es a un plazo de cinco años y los retornos estimados son de 30% anual. En términos de múltiplos, Actis aspira a que los inversionistas reciban un múltiplo de tres veces el capital invertido.