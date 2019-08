Cambia todo cambia: Wall Street pasa del pesimismo a la ilusión tras acercamientos entre China y EEUU

Bolsa & Monedas

Los mayores índices de Nueva York marcaron subidas de más de 1% en la jornada, mientras que las demás regiones obtuvieron resultados mixtos.

La mayor plaza bursátil del mundo volvió a revivir. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló en el marco de la cumbre del G7 que China llamó para retomar las conversaciones por la guerra comercial que mantiene enfrentadas ambas potencias. Esto llega luego de la aplicación de nuevos aranceles cruzados entre ambos países.

El anuncio de Trump sobre la posibilidad de que se reanuden la ronda de conversaciones con China impulsó a los principales índices del mercado estadounidense.

Al cierre de las operaciones, la triada emblemática de benchmarks anotó ganancias relevantes: el Nasdaq lideró con una subida de 1,32%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones industrial se apreciaron 1,10% y 1,05% respectivamente.

Durante el fin de semana los futuros de Wall Street estaban en caída libre luego que Trump tuiteara después del cierre del mercado que aumentaría los aranceles sobre productos chinos por un valor de US$ 250 mil millones a 30% desde 25%. Los aranceles sobre otros US$ 300 mil millones en productos chinos también subirán al 15% desde el 10%. Los gravámenes sobre los bienes por valor de US$ 250 mil millones están programados para comenzar el 1 de octubre, mientras que los aranceles sobre los US$ 300 mil millones entrarán en vigencia en dos etapas el 1 de septiembre y el 15 de diciembre.

América Latina y Chile

Las cosas no fueron tan transversales más hacia el sur. Si bien Colombia y México lograron sacar cuentas positivas del día, con subidas de 0,92% en el Colcap y 0,55% en el IPC, los demás mercados latinoamericanos cerraron la jornada en rojo.

Los peores resultados se vivieron en Argentina, con una caída de 2,77% en el Merval. Este mercado ha estado especialmente volátil en las últimas semanas, mientras los inversionistas miran con recelo las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre.

Brasil también tuvo una caída relevante, de 1,27%, mientras que el S&P BVL de Perú cayó un 0,44%.

En el caso chileno, el S&P IPSA perdió un 0,69% de su valor hoy, terminando las operaciones en 4.616,64 puntos.

Si bien las bajas fueron relativamente transversales –de las 29 acciones que componen la nómina del selectivo, sólo seis lograron avances–, las contracciones que más aportaron a la baja del selectivo fueron Banco de Chile, de 0,99%, Falabella, de 1,58%, y Latam Airlines, de 1,32%.

Europa y Asia

El pesimismo se tomó la jornada en las principales plazas bursátiles de oriente con amplias caídas. El Nikkei de Tokio cayó un 2,7%, quedando a un paso de perder el piso de los 20.000 puntos. El Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 1,91% y el índice de China continental CSI 300 bajó un 1,44%.

Las pérdidas también se trasladaron a Europa en sus primeras cotizaciones del día, pero con las declaraciones de Trump la situación cambió.

Los principales indicadores de las bolsas más importantes del Viejo Continente cerraron con números verdes, excepto Reino Unido donde es feriado. El CAC 40 de Francia se expandió un 0,45%, el Euro Stoxx 50 subió un 0,44% y el DAX alemán se elevó un 0,40%.