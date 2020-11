Cencosud aspira a recaudar US$ 300 millones con apertura en bolsa de filial de supermercados en Brasil

Bolsa & Monedas

El gerente general de la compañía, Matías Videla, dijo que aún no se define el porcentaje a colocar en el mercado, aunque insistió que será minoritario.

Cencosud se prepara para fortalecer su presencia en Brasil. Este viernes la compañía ligada al empresario Horst Paulmann anunció que acordó iniciar el proceso para llevar a cabo una apertura en bolsa en Brasil, de un porcentaje minoritario de la filial en ese país de Cencosud S.A, la que opera principalmente distintas cadenas de supermercados.

El gerente general de la compañía, Matías Videla, dijo que el objetivo es recaudar US$ 300 millones. Dijo que el porcentaje a poner en bolsa aún no está definido. "No puedo especificar eso", sostuvo.

El destino del total de lo recaudado en la operación será "fortalecer el crecimiento orgánico y expansión de nuestra operación de supermercados en Brasil", dice el hecho esencial enviado por la compañía a la Comisión para el Mercado Financiero.

Desde la firma de retail estiman que estarán en condiciones para concretar el IPO entre marzo y julio de 2021.

La firma de retail tuvo ingresos por US$ 1.838 millones en Brasil en 2019, un alza de 1,4% respecto al año anterior y equivalentes al 14,5% de los ingresos totales del año pasado. En 2007 entró a ese país, cuando adquirió GBarbosa. Luego, en 2010, compró Súper Familia Alimento en Fortaleza, y Bretas. Y en 2012, compró Prezunic.

A 2019, Cencosud tenía 202 supermercados en Brasil, los cuales alcanzan 566.466 m2 de sala de ventas y participa en supermercados y servicios financieros.

Según la memoria, el Ebitda de ese país fue de $ 51.039 millones en 2019, solo por sobre lo que aporta Colombia en materia de generación de flujo de caja. Bajo Chile ($ 441.643 millones), Perú ($ 173.398 millones) y Argentina ($ 164.362 millones).

Banco Itaú BBA, de Brasil, actuará como líder global de la operación. Será acompañado por Bank of America y JP Morgan, como Asesores y Coordinadores del proceso y el Banco Bradesco BBI, de Brasil, será parte del sindicado de Bancos.