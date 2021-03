Cencosud ha subido 1,6% tras arribo de Heike Paulmann

Bolsa & Monedas

A casi una semana de que Cencosud anunciara que Heike Paulmann -hija del controlador de la firma, Horst Paulmann- asumiría la presidencia de la compañía de forma interina, la acción del retailer ha mostrado algo de volatilidad. Los inversionistas aún no establecen si el cambio será positivo, negativo o tendrá poca incidencia en el desempeño de la firma.

La noticia se dio a conocer el viernes pasado después del cierre de mercado y la reacción inicial fue una caída de las acciones el lunes. Luego, los papeles avanzaron las dos sesiones siguientes y ayer volvieron a caer 2,7%. En las cuatro jornadas de transacción, el título acumula una rentabilidad de 1,6%.

Los montos transados entre el lunes y el jueves fueron de $ 34.007 millones. El miércoles se registró el mayor monto con $15.316 millones, superando al récord de $ 10.656 millones diarios transados la semana pasada, tras conocerse que la firma cerraba el último cuarto de 2020 con ganancias, después de dos trimestres con pérdidas. La capitalización bursátil llegó ayer a US$ 5.663 millones.

El reciente cambio “podría ser bueno para Cencosud. Horst Paulmann tiene 85 años y es bueno que las nuevas generaciones vayan asumiendo la responsabilidad de continuar la empresa, renovar sus estrategias e ir buscando nuevas oportunidades en este mercado tan dinámico”, dijo la estratega de mercado nacional e internacional de Nevasa, María Luz Muñoz. “Lo veo como una oportunidad más que un problema, es parte del proceso natural”, agrega.

Si bien el socio de MBI Inversiones, Germán Guerrero, cree que “es difícil pensar en un efecto claro de corto plazo”, reconoció que “por la edad de Paulmann, independiente de su estado de salud, no es razonable que esté 24/7 metido en la empresa”. No obstante, añadió que “el gerente general actual se ha ganado la confianza del mercado y, me imagino, de la familia Paulmann y eso le da estabilidad y una línea a la empresa, independiente de Paulmann”.