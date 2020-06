Centros comerciales han perdido un tercio de valor desde el 18/o

Bolsa & Monedas

El consumo ha sido uno de los sectores más impactados de los últimos meses, no sólo a raíz del shock de demanda que ha traído consigo la pandemia de Covid-19, sino también por los cierres que provocaron las protestas del último trimestre del año pasado. En ese contexto, pese a la recuperación que han visto los operadores desde fines de marzo, las firmas han visto un deterioro en valorización relevante.

El 18 de octubre del año pasado, las firmas Cencosud Shopping, Mallplaza y Parque Arauco sumaban una capitalización de mercado de US$ 12.286,7 millones, según datos de la Bolsa de Santiago. Para el 3 de marzo de este año, día en que se confirmó el primer caso de coronavirus en Chile, las tres firmas sumaban un valor de US$ 8.581 millones. Al cierre de ayer, esa cifra alcanzaba los US$ 8.280 millones.

“Luego de la crisis social, estas compañías se vieron fuertemente afectadas debido al cierre de los centros comerciales, lo que en la práctica llevó a descuentos y al no cobro de arriendo a los arrendatarios, presionando de esta forma los resultados del sector”, explica Nicolás Libuy, analista de inversiones de Inversiones Security.

En esa línea, mirando las perspectivas del segundo semestre, desde el mercado ven difícil que las compañías logren ganar valor hasta que se abra el comercio presencial, pese a que el segmento se ve beneficiado por el entorno de bajas tasas de interés.

Si bien el mercado anticipaba que podrían verse aperturas entre junio y julio, como está sucediendo en Perú y Colombia, esta expectativa se ha esfumado junto con el aumento de casos en el Gran Santiago y el “colapso del sistema sanitario” sugieren que la reapertura podría estar más cerca de agosto o septiembre, destaca la managing director de Research en Credicorp Capital, Carolina Ratto.

Eso sí, dentro de las acciones, hay una que se ha visto más resiliente: Cencosud Shopping, el brazo inmobiliario del holding ligado a Horst Paulmann.

“En el caso particular de Cencoshop el mejor desempeño relativo obedece posiblemente a un menor nivel de apalancamiento, la naturaleza resiliente con un alta exposición en términos de metros cuadrados a servicios básicos y a que la acción estaría entrando al IPSA”, señala Ratto.

A nivel de valorizaciones, hay una dispersión entre las distintas firmas del sector. Mientras que Mallplaza cerró la sesión de ayer con un ratio precio/utilidad de 29,85 veces, Parque Arauco registra 15,86 veces y Cencoshopp se ubica como la más “barata”, pese a su menor baja, con múltiplos de 9,26 veces. En contexto, el ratio P/U del IPSA ronda las 20 veces.