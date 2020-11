CEO de Buda.com explica las razones que mueven al Bitcoin a sus precios máximos

Bolsa & Monedas

Además, relata el modus operandi de los estafadores que hacen esquemas Ponzi con criptomonedas tras el destape de un caso que involucra $ 180 millones.

Buda.com se apresta a cerrar uno de sus mejores años. La firma, que es uno de los principales exchanges de criptomonedas del país detalla a DF que han crecido 350% en nivel de volumen de transacciones respecto 2019, llegando a mover cerca de US$ 250 millones en 2020.

El CEO de la compañía, Guillermo Torrealba, indica que a nivel de usuarios han crecido un 200% y en la plataforma operan cerca de 7.000 clientes mensuales en Chile.

Lo anterior se enlaza con el alza que han exhibido las criptomonedas como el Bitcoin en los últimos meses. En lo que va del año ha logrado retornos de 145% y alcanzando valores máximos de tres años superando los US$ 17.000. De hecho, Citibank la catalogó como el “oro del siglo XXI”.

- ¿Cómo está viendo el rally del Bitcoin?

- Está alcanzado el máximo histórico, pero se siente muy distinto a la vez anterior porque en 2017 el precio casi se multiplicó por 20. Nosotros lo dijimos y lo advertimos: había que comprar con cuidado porque no se sentía que el valor del Bitcoin tuviera argumentos para el alza que estaba teniendo. Que aumente su precio 20 veces en un año es algo brutal y para un activo que se transa en difícil de entender.

- ¿Por qué esta vez es distinto?

- Este año ha sido el mejor año de Bitcoin desde que nació en términos de regulación y de aterrizaje en Wall Street.

Cuando el precio aumenta con esas noticias, es fácil asociar y explicar el aumento de precios. Se ve que este año hay mucha sustancia y una buena explicación de por qué el precio está aumentando y no veo que vaya a parar, aunque puede que haya una corrección.

- ¿El Bitcoin puede llegar a ser el “oro del siglo XXI” como dijo Citi?

- Es un oro del siglo XXI. No es una moneda donde nadie puede imprimir más Bitcoin. Se parece al oro porque es escaso, divisible, fungible, transferible entre personas, pero no tiene las desventajas que tiene la materialidad del oro.

El Bitcoin permite construir una industria financiera 100% digital, cimentada sobre un dinero que es código y se pueden crear las lógicas de un banco virtual. Cuando uno piensa en Bitcoin es como una especie del internet del dinero en el largo plazo.

- ¿Qué le parece que el ante proyecto de la CMF sobre Ley FinTech no incluyera a los exchange de criptomonedas?

- Creo que están cometiendo un error porque para todos los efectos prácticos, el negocio de Buda.com es un sector tradicional se regula.

Pareciera ser que la única razón de porque Buda.com no es regulado es porque el Bitcoin no es considerado un valor, pero para todos los efectos es un valor. El negocio de los exchange debería entrar en esta Ley FinTech. Las criptomonedas no son irrelevantes en Chile, solo en Buda.com se mueven cerca de US$ 250 millones al año en Bitcoin.

Caso estafa piramidal

Tras el destape de una estafa piramidal por casi $ 180 millones que afectó a cuatro usuarios de Buda.com al traspasar sus criptomonedas a una empresa fantasma Terra Finance, -y por el cual también fue demandada Buda.com-, Torrealba comenta que “los IP que logramos ver es que estaban en Malta, pero ni siquiera se sabe dónde están y podrían estar en cualquier lado”.

Menciona que el modus operandi de los estafadores es hacer caer a las personas “en promesas de rentabilidad extraordinarias, los convencen de que el mecanismo para lograr estas rentabilidades extraordinarias es Bitcoin y les recomiendan a Buda.com, porque es la empresa de criptomonedas más grande en Chile. Luego, estas personas se transforman en clientes y omiten todo tipo de advertencia que hacemos nosotros y mandan voluntariamente las criptomonedas a un estafador”.