Chileno Fen Ventures apuesta por fondo de inversión listado en Canadá

El ejecutivo indica que será un vehículo de inversiones de entre US$ 60 millones y US$ 80 millones, con foco en empresas tecnológicas de Latinoamérica.

Desde hace tres meses, el managing partner del fondo chileno de venture capital FEN Ventures, Cristóbal Silva, está viviendo en Miami. Desde ahí, levanta capital proveniente de Estados Unidos para invertir en startups latinoamericanas.

Las primeras inversiones de FEN Ventures comenzaron en 2012. Cinco años más tarde se asociaron a Activa, el área de activos alternativos de LarrainVial. Actualmente, manejan cerca de US$ 60 millones y sus otros dos socios son Ricardo Levy y Andrea Araneda.

- ¿Qué negocios está realizando FEN Ventures actualmente?

- Acabamos de cerrar el portafolio para nuestro fondo II, de US$ 21 millones y que invertirá en 25 compañías, con apalancamiento de Corfo.

En noviembre, estaremos haciendo el primer cierre de nuestro fondo III que va a ser de entre US$ 60 millones y US$ 80 millones, 100% capital privado y con foco en empresas tecnológicas de Latinoamérica. Este fondo está listado en Canadá y va a tener un fondo feeder en Chile, gestionado por LarrainVial, al que se puede entrar con un mínimo de US$ 10 mil. Además, este año abrimos oficinas en México y EEUU.

Fondos Latam

- ¿Por qué eligieron México y EEUU?

- Muchos fondos de venture capital latinoamericanos han hecho lo mismo. México porque es el principal destino de muchas de las empresas con las que trabajamos y EEUU porque Latinoamérica está generando una atención que no había tenido nunca en la historia por parte de los inversionistas de capital de riesgo del mundo.

- ¿Por qué?

- Probablemente con la pandemia los inversionistas se dieron cuenta de que podían invertir afuera de sus fronteras y que hay lugares con mejores oportunidades que EEUU. En Latinoamérica hay temas en los que estamos más atrasados, las brechas tecnológicas permiten un crecimiento más rápido y hay mercados muy grandes que no están bien atendidos. Esto está recién empezando.

- ¿Es mejor Miami que Silicon Valley para captar inversiones?

- Muchos fondos estadounidenses basados en California o Nueva York descubrieron con el Covid-19 que podían trabajar desde otras partes con mejores ventajas tributarias y calidad de vida. Por lo tanto, muchos empezaron a moverse y los principales destinos han sido Austin, Texas, y Miami, Florida.

Entonces, los fondos latinoamericanos que buscan financiamiento en EEUU tienen que decidir dónde ubicarse. Y Miami resulta más práctica para fondos que tienen su portafolio, inversionistas y equipo de trabajo en Latinoamérica por zona horaria, disponibilidad y precios de vuelos, comodidad de las familias, etc. Es un ecosistema en formación, pero uno ve mucha actividad.

- ¿Cree que los fondos de pensiones chilenos deberían poder invertir en venture capital?

- El venture capital genera un impacto muy positivo en las economías, contratan empleados, con sueldos y condiciones laborales de buena calidad. Por otro lado, aportarían diversificación a los fondos de pensiones y retornos que han sido muy superiores a otras clases de activos.