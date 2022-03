Christensen y guerra en Ucrania: "Los mercados podrían tardar un poco más en recuperarse"

Bolsa & Monedas

En conversación con el Podcast Especial del Primer Click, mencionó que hay que tener cautela porque “todavía no hemos terminado de ver las consecuencias en la cadena de suministros” por el conflicto bélico.

El director de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock, Axel Christensen, abordó en el Podcast Especial del Primer Click "Especial Invertir, guerra y ajuste" la situación de los mercados financieros tras la invasión rusa a Ucrania, los anuncios económicos del gobierno chino, las tareas de los bancos centrales para controlar la inflación y la oportunidad que tiene la región para atraer inversiones.

A casi un mes del inicio de la guerra en Ucrania, Christensen expuso que la evidencia muestra que "la gran mayoría de los casos, después de un año de iniciado el conflicto los mercados se recuperan y superan los niveles", dijo en la conversación con Marcela Vélez-Plickert.

No obstante, precisó que existen algunas excepciones y una de ellas es "cuando la economía global está en una situación frágil previa a entrar a algún conflicto, los mercados podrían tardar un poco más en recuperarse. Finalmente lo hacen, pero se tardan bastante más".

Ejemplificó que en el caso de Ucrania, donde se ha alterado el precio del petróleo, tiene similitudes con lo que sucedió en el conflicto de Yom Kipur en 1973 entre Israel y algunos países árabes.

El ejecutivo de BlackRock es prudente sobre los efectos que puede provocar el conflicto. "Hay que ser cauteloso porque todavía no hemos terminado de ver las consecuencias en la cadena de suministros. Yo creo que van a sorprender lo clave que son Rusia y Ucrania en algunos mercados que representan, como el paladio, el níquel, los granos, que tienen incidencias".

Remarcó que "acá los alimentos tienen consecuencias más allá de los económico y financiero".

Si bien sostuvo que existen algunas expectativas de que el conflicto se pueda resolver pronto, mencionó que no existe claridad de cuándo se podrían levantar las sanciones económicas contra Rusia.

"Estamos frente a una guerra que probablemente es el evento más notorio del siglo XXI, porque no solamente está en el plano bélico, sino que hay un plano económico bastante claro", dijo.

En cuanto a la evolución del mercado, comentó que de alguna manera se tenía presente que 2022 sería más volátil que 2021.

"Todo indicaba que los bancos centrales, probablemente los más importantes como la Reserva Federal de EEUU y en su momento el Banco Central Europeo, iban a comenzar su proceso de subida de tasas de interés. En el plano político estábamos conscientes de que iba a hacer un año bastante cargado en lo electoral, con varias elecciones en Europa hacia final de año. Para qué decir en América Latina, con Colombia y Brasil. De alguna manera, entramos un poco preparados para ver un año más volátil. Hay cosas más inesperadas como el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero eso mismo, como habían eventos de volatilidad nos hizo prepararnos un poco", dijo.

Tareas de los bancos centrales

Christensen expuso que "probablemente hoy es uno de los momentos más difíciles es para ser banquero central porque tienen una meta bien difícil: tratar de convencer a un público que ya tiene ciertas dudas, sobre todo la Fed que llega un poco tarde con una inflación prácticamente alta, a enfocar esa credibilidad. Es una inflación que tiene elementos que son difíciles de abordar por parte de un banco central y cualquiera".

Añadió que por ejemplo, "pueden subir las tasas de interés y no por ello van a poder solucionar los problemas de suministros y hacer que el precio del petróleo o los alimentos caigan. Es una tarea muy difícil de lograr convencer a los mercados y a los inversionistas, que con las herramientas que disponen van a poder atacar factores que están completamente fuera de control y eso es re difícil".

El equipo Bielsa

Respecto de cómo elaborar una estrategia de inversión en el actual escenario, dijo que "estamos recomendado tratar de jugar a la ofensiva, pero a la defensiva, a lo Bielsa", haciendo alusión al entrenador de fútbol argentino.

Mencionó que "por un lado, buscar tipo de instrumentos con exposición a vehículos que permitan protegernos de este fenómeno inflacionario más persistente. Vas a tener desde la renta fija con bonos que están referenciados con inflación y en el caso de Chile serían instrumentos en UF".

Añadió que "en el caso de las acciones, se puede invertir en industrias que, por el modelo de negocios que tienen o por la predominancia a actores, que permitan una posición más resiliente y que mejor se adaptan a inflaciones más altas".

Remarcó que "destinar parte de la inversión a defenderse de cuál es el riesgo más importante: la inflación".

No obstante, asintió que "no solamente hay que mirar la defensa, sino que aprovechar las condiciones de precio para ir armando un elenco ofensivo, que ya no esté mirando tanto la coyuntura en el corto plazo sino que miré a más largo plazo en función de algunas tendencias estructurales que creemos que nos van a acompañar a algún tiempo".

Una de ellas es el sector tecnológico: "Creemos que como sector va a seguir siendo va a crecer por encima del promedio de las industrias. Lo vemos que quizás hoy día está viviendo bastante volatilidad, pero está muy claro que debiera retomar el crecimiento".