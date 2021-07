Citigroup cierra el primer semestre del año con un alza de 300% en ingresos netos respecto a 2020

Bolsa & Monedas

A nivel trimestral, el banco dirigido por Jane Fraser informó un ingreso neto de US$ 6.200 millones.

Esta semana comenzó la temporada de resultados corporativos de las compañías más importantes de Wall Street, y durante la segunda jornada uno de los protagonistas fue Citigroup.

Tras un año marcado por la pandemia y la paulatina reapertura de las principales economías del mundo, la compañía informó un ingreso neto de US$ 6.200 millones o US$ 2,85 por acción, entre abril y junio de este año, lo cual significó un gran avance frente a los US$ 1.100 millones obtenidos en el mismo periodo de 2020. Según el banco, esto se debió principalmente a un menor costo del crédito.

Crecimiento global

Como resultado, el banco estadounidense acumuló en el primer semestre un ingreso neto de US$ 14.135 millones, es decir, casi un 300% más que en igual fecha en 2020.

"El ritmo de la recuperación global está superando las expectativas anteriores y, con ello, la confianza de los consumidores y las empresas está aumentando", señaló la CEO de Citi, Jane Fraser, indicando que durante la primera mitad del año devolvieron casi US$ 7 mil millones en capital a sus accionistas.

"Si bien debemos ser conscientes de la desigualdad en la recuperación a nivel mundial, somos optimistas sobre el impulso que se avecina", agregó.

Sin embargo, la firma financiera también evidenció una caída de 12% en sus ingresos totales tras pasar de US$ 19.800 millones en 2020 a US$ 17.500 millones, reflejando "la normalización en la actividad del mercado de renta fija en clientes institucionales, menor promedio de préstamos con tarjeta en la banca de consumo global y el impacto de tasas de interés más bajas".

Además, los préstamos de Citigroup bajaron 3%, mientras que los ingresos por operaciones de renta fija cayeron 43% respecto al año pasado.

Pese a su buen desempeño, la acción de Citi cayó 0,32% al cierre de la sesión a US$ 68,15, mientras los inversionistas analizaban las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Congreso.