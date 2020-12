Cómo les fue a las seis mayores fortunas chilenas en 2020, según el ranking Forbes

Bolsa & Monedas

De acuerdo con la revista especializada, Iris Fontbona y su familia; Sebastián Piñera y su familia; Julio Ponce Lerou; Roberto Angelini y Álvaro Saieh aumentaron su patrimonio en medio de un turbulento año.

Los efectos económicos de la pandemia dejaron estragos en la economía de Chile y el mundo, pero para algunos empresarios chilenos 2020 fue un año de crecimiento a nivel de patrimonio.

De acuerdo con el ranking de multimillonarios que elabora la revista Forbes, en la edición de 2020 -que se dio a conocer el 18 de marzo- aparecieron seis chilenos (as) en la lista: Iris Fontbona y su familia; Sebastián Piñera y su familia; Julio Ponce Lerou; Roberto Angelini y Álvaro Saieh.

A tres días de que finalice el año, los seis integrantes de la lista de multimillonarios 2020 aumentaron su fortuna, según los cálculos de Forbes. La metodología que ocupa la revista considera los precios de las acciones y los tipos de cambio de manera instantánea. Se valoran una variedad de activos, que incluyen a empresas, bienes raíces, piezas de arte, entre otros.

En el caso de Iris Fontbona y la familia Luksic, la fortuna en marzo estaba avaluada en US$ 10.800 millones. Al 28 de diciembre, aumentó a US$ 19.800 millones. Fontbona está dentro de las 15 mujeres más millonarias del mundo.

La familia Luksic controla Antofagasta Minerals y Quiñenco. A través de esta última participa en Banco de Chile, CCU, Enex, Hapag-Lloyd, Compañía Sudamericana de Vapores, entre otras firmas.

En el segundo puesto se ubicó el Presidente Sebastián Piñera y su familia. Forbes calculó su fortuna en US$ 2.600 millones a comienzos de 2020 y para fin de año llegó a los US$ 2.900 millones, aproximadamente.

Al llegar por segunda vez a La Moneda en 2018 entregó mandatos de fideicomiso ciego a BTG Pactual, Moneda Asset Management y Altis para que administren y enajenen activos locales y extranjeros, como también futuras inversiones a realizar por US$ 665 millones.

Julio Ponce Lerou creció en patrimonio durante el año en US$ 1.800 millones. El controlador de SQM tenía en marzo una fortuna estimada de US$ 1.700 millones y ahora asciende a cerca de US$ 3.500 millones. La minera no metálica, que es uno de sus principales activos, es uno de los grandes productores de litio en el mundo y acaba de anunciar un aumento de capital de US$ 1.100 millones.

Ponce Lerou no ha estado exento de polémicas. En octubre, la Corte Suprema confirmó la sanción en contra del empresario por infracciones a Ley de Valores por el Caso Cascadas de SQM. Por ello, fue multado por $ 2.152 millones.

En el cuarto lugar se posicionó Roberto Angelini. El empresario miembro del grupo controlador de Copec tenía en marzo una fortuna de US$ 1.300 millones. Su patrimonio creció llegando a los US$ 1.700 millones.

Termina esta lista el empresario Álvaro Saieh. En marzo, su patrimonio según Forbes, era de US$ 1.300 millones y actualmente es de US$ 1.500 millones. En las últimas semanas, Saieh Bendeck está reordenando su presencia en el mundo empresarial. Actualmente está en el proceso de venta o asociación de Vivo Corp y Grupo Patio. Además, el empresario, que es controlador de SMU, vendió OK Market a la mexicana Oxxo por US$ 55 millones.

No obstante, mantiene compromisos financieros pendientes por US$ 500 millones con sus bonistas -LarrainVial, Consorcio, Fynsa, MBI, Compass, entre otras- a través de CorpGroup Banking, entidad por la cual Saieh tiene el 26,5% de Itaú Chile.

Otros presentes

En el listado también aparece Jean Salata con una fortuna de US$ 2.300 millones. El inversionista chileno radicado desde 1989 en Hong Kong es director ejecutivo y socio fundador de Baring Private Equity Asia. Estudió finanzas y economía en el Wharton School de la Universidad de Pennsylvania.

Antes de dirigir Baring, fue director de AIG Global Investment Corporation en Hong Kong; vicepresidente ejecutivo de finanzas de Shiu Wing Steel, una empresa industrial con sede en la excolonia británica; y también se desempeñó como consultor en Bain & Company en Hong Kong, Sidney y Boston.

Salata iba a exponer en un seminario de LarrainVial a principios de marzo, pero el evento se suspendió producto de la emergencia sanitaria.