Conflicto arrastra a las acciones de servicios básicos y a la matriz de AFP Habitat

Bolsa & Monedas

En dos días, Enel Chile ha perdido US$ 721 millones de valor en bolsa.

Ayer fue un día más amigable en la bolsa que el lunes. Después de la agresiva corrección que sufrió el parqué santiaguino tras un fin de semana marcado por el conflicto social, el índice referente S&P IPSA logró recuperar algo de terreno.

El indicador terminó la sesión en 4.992,77 puntos tras una subida de 0,80%. Los buenos resultados fueron transversales: de las 30 acciones del selectivo, sólo 12 concluyeron el día en números rojos.

Si bien la sesión estuvo marcada por la recuperación, algunas compañías ligadas a los sectores más vinculados por las demandas sociales siguieron cayendo. Este fue el caso de ILC, matriz de AFP Habitat, que se convirtió en la mayor perdedora del IPSA tras contraerse 3,34% hasta los $ 10.137 por papel.

Esto se da en un entorno en que los inversionistas miran con atención lo que suceda en este sector, dado que las críticas al sistema previsional son el eje de las demandas sociales.

Un informe de BICE Inversiones indicó que la administración de fondos de pensiones es el “más expuesto a peticiones sociales estructurales”, aunque no ve probable que se cambie el sistema de capitalización individual durante este gobierno.

Algo similar ocurrió con las empresas de servicios básicos, que también se encuentran en la mira por parte de las demandas ciudadanas, donde incluso se ha mencionado la posibilidad de fijar algunas tarifas en el sector eléctrico.

Aunque tuvieron una mejor jornada que el lunes, algunas acciones de servicios básicos profundizaron sus pérdidas, como Enel Chile, Engie, Aguas Andinas y Colbún.

Enel Chile ha caído un 10,57% en las últimas dos semanas, borrando US$ 721 millones de su capitalización bursátil, mientras que Engie ha cedido 9,11% en ese período, lo que representa una baja de US$ 171,5 millones en su patrimonio. Finalmente, ILC ha perdido US$ 126 millones tras una baja de 8,26% en el precio de la acción, según cifras de la Bolsa de Santiago.

Agenda regulatoria

Además de temas puntuales, entre los inversionistas hay preocupación sobre lo que pueda pasar con la agenda legislativa del gobierno.

“Creemos que el descontento social va a llevar al gobierno a cambiar el rumbo de su agenda legislativa”, indicó LarrainVial en un informe difundido a sus clientes, agregando que las manifestaciones de los últimos días podrían afectar a las reformas emblemáticas del gobierno.

En lo previsional, anticipa que la propuesta de reforma de pensiones de La Moneda podría cambiar, “a través de la inclusión de un componente de distribución o un aumento en el gasto público para aumentar las pensiones actuales”, o incluso la posibilidad de retirar fondos bajo circunstancias particulares.

Además, LarrainVial prevé que las protestas le pondrían freno a las intenciones del gobierno de bloquear la propuesta de jornada laboral de 40 horas semanales y lo impulsarían a aumentar el gasto en suministro de hospitales y medicamentos, incluyendo una expansión de la política de reducción de costos de fármacos.

“La situación también pinta un escenario más complejo para la aprobación de la reforma tributaria en su forma actual”, agregó la firma.