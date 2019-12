Crece interés en subastas de divisas del Banco Central

Bolsa & Monedas

Desde que se inició la intervención cambiaria, -el lunes de la semana pasada-, el Banco Central ha logrado captar el interés del sector financiero en la oferta de sus operaciones spot, y en la licitación de ayer la demanda llegó a US$ 395 millones, más del doble de los US$ 150 millones ofertados a un precio de $ 771,61. Con todo, en los primeros seis días de ventas de divisas, el ente rector ha enajenado US$ 1.150 millones.