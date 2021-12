Credit Suisse rebaja precio objetivo de acciones de bancos chilenos tras elecciones

Bolsa & Monedas

La firma indicó que existen tres grandes riesgos para el sector bancario hacia 2022. Entre ellos, la incertidumbre macro y política derivada de la próxima presidencia de Gabriel Boric y el proceso constituyente.

Después de una jornada electoral marcada por la victoria del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, Credit Suisse reafirmó su calificación "neutral" respecto Banco Santander y Banco de Chile.

"Si bien reconocemos el contexto macroeconómico altamente incierto para los bancos chilenos, creemos que la perspectiva desafiante se debe en gran medida a un precio internalizado", explicaron en un informe.

"Más aún, también destacamos la sólida rentabilidad exhibida por los bancos chilenos en lo que va de año. Por lo tanto, mantenemos nuestras calificaciones "neutrales" para Santander Chile y Banco de Chile", agregaron.

En esta línea, afirmaron que sólo existen tres riesgos que podrían afectar a estas acciones durante 2022: la incertidumbre macro y política derivada de la próxima presidencia de Boric y el proceso constituyente; la posibilidad de cambios regulatorios adversos para los bancos; y la evolución de las variables macroeconómicas clave.

Cambio de precios

Si bien los analistas de Credit Suisse mantuvieron su calificación y no realizaron cambios en las estimaciones de ganancias, sí redujeron los precios objetivos de estas instituciones financieras para 2022.

"Estamos reduciendo nuestros precios objetivos para Banco Santander a US$ 21 y US$ 19 en ADR) y Banco de Chile a US$ 20 y US$ 18 en ADR a medida que incorporamos pronósticos más débiles para el peso chileno, dejando nuestros supuestos de coste de capital en gran medida sin cambios en 8,9% y 8,8%, respectivamente", explicaron.

Lo anterior, bajo un escenario en el que el tipo de cambio podría ubicarse en torno a los $ 835 y $ 864 en 2022 y 2023, respectivamente, considerando un cierre del dólar este año en los

$ 845.