Criptomonedas: capitalización del mercado regresa a US$ 2 billones en medio del alza de Bitcoin

El logro se dio en medio de un marco regulatorio en Estados Unidos que buscaría una mayor recaudación de impuestos e información de transacciones por parte de las corredoras.

Este fin de semana, el valor de mercado total de las criptomonedas volvió a ubicarse por encima de US$ 2 billones (millones de millones), un nivel no visto desde abril de este año, cuando el Bitcoin se encontraba en su máximo histórico.

Específicamente, la capitalización -que incluye a más de 8.800 monedas- subió a US$ 2,08 billones (millones de millones), de acuerdo a CoinGecko. Esto, mientras Bitcoin se posiciona en torno a los US$ 47 mil y acumula un crecimiento anual de 60,4%.

En este sentido, la criptodivisa número uno del mercado continúa su escalada, registrando hoy una capitalización de US$ 886 mil millones. De esta forma, estaría a pocos pasos de marcar nuevamente US$ 1 billón (millones de millones), su nivel más alto desde que marcó su máximo histórico de US$ 64 mil a principios de año.

El alza se dio incluso cuando la industria criptográfica no logró hacer frente al proyecto de ley de infraestructura de Joe Biden que buscaría -entre otras cosas- regular el mercado de criptomonedas a través de la recaudación de impuestos y el reporte obligatorio de las corredoras sobre transacciones que involucran activos digitales.

"El precio de Bitcoin fue sorprendentemente resistente a raíz de la noticia", escribió el Jefe de Investigación Global de NYDIG, Greg Cipolaro, en una nota.

"Creemos que el reconocimiento de la industria de la criptografía por parte de los legisladores fue, en última instancia, un evento legitimador, uno que debería darles a los inversores la tranquilidad de que esta industria llegó para quedarse", fundamentó.

De esta forma, Bitcoin sube este lunes levemente 0,05% a los US$ 46.634, de la mano de Ethereum que también se ha sumado al rally con un alza superior a 1% que la ubica en US$ 3.229.

En tanto, Cardano -que se convirtió recientemente en la tercera criptodivisa más grande del mercado- ha comenzado a retroceder 0,36% a los US$ 2,12.