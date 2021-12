Criptomonedas llegaron a borrar hasta US$ 480.000 millones en “cascada de liquidaciones”

Bolsa & Monedas

Operadores deben lidiar con los vínculos cada vez más estrechos entre mercados convencionales y de criptoactivos.

Mientras los operadores de Wall Street se iban a la cama el fin de semana tras la volatilidad bursátil de la semana pasada, una alarma del mercado de bitcoin despertó a Nikita Fadeev a las 4:55 de la madrugada en Londres.

Gracias a la notificación del teléfono celular la madrugada del sábado, el jefe del fondo de cobertura de criptomonedas Fasanara Digital regresó a su escritorio cuando el mayor token del mundo se había desplomado un 20% en una hora.

A pesar de todo lo que se dice sobre el atractivo de las criptodivisas para diversificar las carteras, el bitcoin demostró ser susceptible al clásico ejemplo de fuga hacia activos de mayor valor, cayendo hasta los US$ 43.000 luego de que los favoritos de las acciones especulativas sufrieran una venta masiva la semana pasada por los temores de ajustes monetarios.

"Cuando las cosas se pusieron en marcha, tuvimos esta cascada de liquidaciones como siempre sucede", dijo Fadeev. "Es una situación bastante inestable. Muchos de los tipos huyeron del riesgo y las criptomonedas son obviamente un activo de riesgo, así que esa es la reacción en cadena".

Todo el complejo de criptomonedas borró hasta US$ 480.000 millones el sábado antes de repuntar hasta los US$ 2,2 billones. El bitcoin volvió a caer hoy a unos US$ 48.700 y el ETF ProShares Bitcoin Strategy perdió cerca de un 9%.

Mundos integrados

Tanto los profesionales de Wall Street como los operadores intradía están lidiando con los vínculos cada vez más estrechos entre los mercados de criptomonedas y los convencionales. Puede ser el grupo de los YOLO ("You only live once") que entra y sale de las acciones de memes para azotar a los fondos de cobertura, o los actores institucionales que impulsan las subidas y bajadas del bitcoin para atrapar al público minorista con la guardia baja.

Ambos grupos se enfrentan a un cambio de régimen de activos impensable hace apenas un año a medida que la Reserva Federal reduce el estímulo pandémico para combatir la inflación.

"Una gran parte del nuevo dinero y del repunte de los últimos 18 meses ha sido la compra de bitcoin con una lente de desvalorización monetaria por parte del mundo TradFi", dijo David Fauchier, que dirige un fondo cuantitativo de criptomonedas multiestrategia en Nickel Digital, refiriéndose a las finanzas tradicionales (TradFi). "El flujo de noticias de las últimas dos semanas es un gran desafío para eso".

El índice Bloomberg Dollar no está muy lejos de los niveles de julio de 2020, ya que los costos de endeudamiento a corto plazo aumentan por las expectativas de una reducción de las compras de activos de la Fed.

Según Fauchier y otros, la venta del sábado comenzó con la aversión al riesgo de los inversionistas TradFi, lo que provocó desinversiones en los mercados extrabursátiles. Si a esto le sumamos la escasa liquidez durante la noche en Estados Unidos, se produjo un clásico frenesí de liquidación de criptomonedas.

Las tasas de financiación en los futuros de criptomonedas se volvieron negativas durante el fin de semana, lo que significa que los operadores en corto pagaron una prima para mantener sus posiciones en una señal de sentimiento bajista. En los contratos de bitcoin de la plataforma FTX, la tasa se volvió positiva, aunque sigue estando por debajo de cero para una gran cantidad de monedas como solana y binance coin.

En el lado positivo, hay señales de que parte del apalancamiento se ha eliminado del sistema, lo que indica que hay menos espacio para otra fuerte caída. Los futuros de bitcoin en circulación se redujeron de casi US$ 23.000 millones el viernes a US$ 16.500 millones en la actualidad, el nivel más bajo desde principios de octubre, según datos de Coinglass.

Cripto ballenas

Sin embargo, los 10 mayores depósitos de bitcoin en las bolsas representan ahora el 95% de todos los depósitos sobre una base de un promedio de 72 horas, lo que indica que los grandes tenedores de criptomonedas pueden estar vendiendo sus tokens, según Ki Young Ju, director ejecutivo de CryptoQuant.

"La débil confianza en los sectores más arriesgados de los mercados más amplios fue lo que causó que las criptomonedas finalmente se doblegaran", dijo Martha Reyes, jefa de investigación de la corredora de criptomonedas Bequant. "Los fondos de cobertura y los inversionistas minoristas que invierten en opciones de Tesla y similares también pueden ser los mismos que juegan con el apalancamiento en criptomonedas".

Los gráficos de correlación muestran cada vez más esta última historia: desde agosto, el bitcoin ha registrado sistemáticamente un vínculo positivo de 50 días con el rendimiento relativo de las volátiles acciones del S&P 500. Todo esto significa que los activos tradicionales están teniendo una mayor influencia sobre las criptomonedas ahora que los flujos institucionales han aumentado. Por ello, el bitcoin parece más un activo de riesgo que una cobertura contra la inflación.

Mucho depende ahora de la medida en que el endurecimiento de la política estadounidense acabe con la euforia especulativa que encierran una serie de estrategias de inversión.

"El mercado sigue siendo frágil aquí, y mientras no estemos de vuelta en la zona de US$ 53.000 o US$ 54.000 —conjunto de volúmenes históricos— seguirá siendo así", escribió Felix Dian del fondo de cobertura de criptomonedas MVPQ Capital en un correo electrónico.

