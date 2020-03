Crisis sanitaria global lleva al IPSA bajo los 3.000 puntos por primera vez desde 2009

Bolsa & Monedas

El indicador perdió más de 12% de su valor en una sesión marcada por el desplome de Latam, La Polar y Vapores.

El respiro del martes, luego de los estímulos anunciados en Estados Unidos fue un espejismo que duró muy poco en los mercados. Ayer, el fantasma de los estragos que causará la pandemia de coronavirus en la economía mundial volvió a provocar derrumbes en las bolsas nacionales, incluyendo a Chile.

La Bolsa de Santiago vivió nuevamente una jornada de alta tensión, con el referente S&P IPSA, el indicador que agrupa a las 30 mayores compañías del país, perdiendo más de 12% de su valor, bajando de los 3.000 puntos por primera vez desde 2009, en plena crisis subprime.

Las caídas en la plaza nacional fueron transversales. No hubo un solo papel del selectivo que cayera menos de 2% y datos de la bolsa muestran que la única acción que logró subir fue la de Clínica Las Condes, que se elevó 0,57% en una jornada en la que se transaron sólo $ 61 millones.

Por el contrario, la mayor baja se dio en las acciones de Latam Airlines, que en medio de las restricciones para el transporte aéreo, cayó más de 44%, anotando el peor día en su historia bursátil.

Otras firmas que destacaron por su mal desempeño fueron La Polar, que cedió 40%, Vapores, con cerca de 37% de caída, y CAP, que perdió sobre 27% de su valor, sumado a los retrocesos de más de 10% en los retailers Cencosud y Falabella y en los operadores de centros comerciales Cencosud Shopping –operador de Costanera Center– y Parque Arauco.

Lo anterior, se dio en un contexto en que el Presidente Sebastián Piñera declaró estado de catástrofe en el país, y se anunció el cierre de todos los malls a partir de hoy, sumado a nuevas convulsiones en los mercados internacionales.

Bolsas internacionales

El peor resultado en Wall Street se lo llevó el Dow Jones, que retrocedió más de 6% ayer, mientras que el selectivo S&P 500 cedió en torno a 5%. En Europa, los mercados cayeron en bloque, con el benchmark de la Zona Euro, el EuroStoxx, retrocediendo más de 5% y París registrando el peor de los resultados entre las principales plazas de la región, bajando casi 6%. Por su parte, Japón y China cayeron más de 1% y Hong Kong lideró las bajas con una contracción sobre 4%.

El principal ingrediente en la crisis bursátil que vive el mundo, que a varios les ha traído malos recuerdos de la crisis subprime, es la incertidumbre que la levantado la agresiva expansión de la enfermedad respiratoria del mundo. Y estas ansiedades han provocado una agresiva rotación de portafolios desde activos de renta variable hacia inversiones más seguras.

Los cambios en los portafolios globales

El último sondeo de inversionistas globales realizado por Bank of America Merrill Lynch (BofA) –realizado entre el 6 y el 12 de marzo a 183 administradores globales, con activos administrados por US$ 516 mil millones– muestra que en marzo la ponderación de acciones en las carteras pasó de su mayor sobreponderación en más de un año a una subponderación neta de 2%, cayendo 35 puntos porcentuales.

Además de ubicar las apuestas por renta variable 1,3 desviaciones estándar por debajo de su promedio de largo plazo, esta caída es la mayor baja mensual en la historia de la encuesta de BofA, que empezó en 1994.

La otra cara de la moneda es que esos capitales internacionales han sido vertidos en clases de activos consideradas como más seguras.

El mayor avance se vio en efectivo –considerado como caja o deuda de muy corto plazo–, que vio su mayor alza mensual en la historia, escalando 32 puntos porcentuales hasta una sobreponderación neta de 41%, mientras que la apuesta por bonos subió 12 puntos hasta una subponderación neta de 28% en las carteras globales.

En Chile, las reacciones han sido de cautela, con las AFP como uno de los mayores inversionistas tomando con pinzas la crisis y apostando por posiciones más defensivas.

Así, en el mercado comentan que la renta fija local e internacional ha sido la preferida por los grandes bancos de inversión, que han recomendado nuevas posiciones a sus clientes de alto patrimonio, en desmedro de acciones o índices de renta variable.

A nivel retail, las AGF han optado por recomendar fondos mutuos de renta fija.

Petróleo ya está en su menor valor en 17 años

Los precios del petróleo cayeron ayer por tercera sesión consecutiva, con un descenso de los futuros del crudo en Estados Unidos a un mínimo de 17 años ante el empeoramiento del panorama de demanda de combustible ante la epidemia de coronavirus.

Según Bloomberg, el petróleo se hundió por debajo de los US$ 25 el barril por primera vez desde 2003 en Londres, y cayó un 24% en Nueva York luego de que Arabia Saudita se comprometiera a seguir produciendo a un máximo histórico "en los próximos meses".

Arabia Saudita "quiere mantener alta la presión" para "llegar a un nuevo acuerdo de producción en una etapa posterior", aseguró el analista de productos básicos de UBS, Giovanni Staunovo.

"El derrumbe de la demanda petrolera por la propagación del coronavirus parece cada vez más agudo", dijo Goldman Sachs en una nota en la que vaticinó un declive del precio del Brent hasta los US$ 20 por barril en el segundo trimestre, un nivel no visto desde principios de 2002.