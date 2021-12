Daza y el programa de impuestos de Kast: “No contempla en el corto plazo una reducción de tasa corporativa”

Bolsa & Monedas

En el Chile Day, el economista aseguró que están ultimando los detalles del programa, que será "modesto" en sus aspiraciones de corto plazo.

"No se puede repartir una torta que no se tiene", afirmó Michael Stott, editor del Financial Times para Latinoamérica, en el panel que lideró como parte de la segunda jornada del Chile Day en Londres.

Con la frase, Stott resumía lo que ya es un consenso: Chile necesita acelerar sus tasas de crecimiento, si quiere atender las demandas sociales.

Según las proyecciones presentadas por el Banco Central, durante las dos jornadas en Londres, la economía chilena crecerá apenas entre 1% y 2% en 2022 y 2023.

Un bajo crecimiento que el economista José Luis Daza, quien participó del encuentro por el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y afirmó que se arrastra desde 2015, cuando "se interrumpió" el ciclo de 30 años (1985-2015) en que "Chile fue el país que más creció en el mundo, que más redujo la pobreza".

Ese fue el punto de partida para que Daza presentara el eje del programa económico de Kast que él resumió como "ayudar a la población a través del crecimiento económico".

El modelo que plantea el equipo al que se integró Daza, es radicalmente diferente al propuesto por equipo de Gabriel Boric. En lugar de un mayor rol del Estado, desde el comando de Kast plantean un programa "basado en la iniciativa privada".

En líneas generales, el programa buscará reducir las regulaciones y trabas para la inversión, mejorar la eficiencia del Estado, un impulso para la inversión en infraestructura, y un importante foco en reducir la informalidad laboral, a la que Daza apunta como una de las razones de la inequidad salarial.

Solvencia fiscal

Las reformas, sin embargo, están sujetas a la "solvencia fiscal". Daza afirmó que están "ultimando los detalles del programa", que se basa "en supuestos muy conservadores y austeros, no incorpora en el corto plazo una reducción de la tasa (de impuestos) corporativa".

Explicó que el programa económico que están por terminar es "modesto" en sus aspiraciones de corto plazo, consciente de las limitaciones fiscales, pero busca trazar las líneas para cambios más importantes a medida que mejoren las condiciones económicas.

Cuestionado por Stott sobre las posibilidades de Kast de negociar un Congreso en el que se partido tienen una representación limitada, Daza aseguró que los legisladores se sorprenderán al encontrar en Kast un político "humilde para escuchar" y pragmático.

Respecto a la relación con la Convención Constituyente, Daza enfatizó: "Kast no está en contra de la Constituyente, va a apoyar el proceso institucional en curso. Se va a adherir completamente a la institucionalidad de Chile y va a seguir así hasta el final".

Eso sí, planteó que hay que "ser prudentes" y ver el texto final antes de decidir si se apoya o no.