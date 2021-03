Desafiante inicio de marzo para CorpGroup Banking: se avecina nuevo vencimiento de la deuda

Bolsa & Monedas

Si bien las últimas semanas ha habido conversaciones con los bonistas para poder reestructurar la deuda, aún no se ha presentado ninguna oferta concreta. El 15 de marzo vence una cuota de US$ 17 millones.

Llegó marzo y a CorpGroup Banking (CGB) se le avecina el vencimiento de un nuevo cupón de intereses por cerca de US$ 17 millones en dos semanas. Esto, por el bono de US$ 500 millones que emitió en 2013 a 10 años y que se encuentra en default luego que la compañía del grupo Saieh no cumplió con sus compromisos financieros en octubre del año pasado.

Quienes conocen las operaciones de la firma indican que CGB tampoco pagaría el cupón correspondiente al primer semestre y que vence el 15 de marzo de 2021.

Los esfuerzos están concentrados en lograr una propuesta de reorganización de la deuda con los tenedores encabezados por LarrainVial, Consorcio, Fynsa, MBI, Compass.

Si bien en las últimas semanas ha habido algunas conversaciones, en cuatro meses no se presentó ninguna propuesta formal sobre el pago de la deuda.

Mencionan que los asesores de CGB han centrado sus presentaciones en los motivos por los cuales no se ha podido saldar el cupón de octubre y los restantes compromisos.

Cabe mencionar que CGB cumplía con las obligaciones del bono a través de los dividendos que entrega Itaú Chile en donde tiene el 27% de la propiedad.

Pero en julio del año pasado el banco reconoció un goodwill por aproximadamente US$ 930 millones y pérdidas por $ 925.479 millones en 2020. Por tanto, se prevé que no se repartan dividendos.

Las gestiones

Por el lado de los bonistas, indican que lo que se requiere a CGB y a sus asesores es que “presenten un plan que dé garantías reales para reorganizar la deuda, sin ello, no hay trato”, sostiene un tenedor.

Algunos acreedores dicen que durante estos meses lo que ha estado tratando de hacer CGB es “ganar tiempo” para presentar algo que pueda generar la venia de gran parte de los tenedores.

Pero cercanos a CGB reconocen que no habría mucho espacio financiero para poder hacer alguna “gran maniobra”.

En el círculo de CGB sostienen que el último esfuerzo de Saieh con los bonistas fue cumplir con el cupón del primer semestre de 2020.

Las otras empresas

Varias fuentes consultadas, que tienen cercanía con el grupo Saieh, afirman que ha buscado hacer caja con la venta de otros de sus activos. Se insiste en SMU, la firma supermercadista que controla. Hace un tiempo, afirma una fuente que pide reserva, la francesa Casino tuvo un real interés en tomar el control de SMU, la matriz de los supermercados Unimarc.

En septiembre del año pasado, CorpGroup desechó completamente la posibilidad de vender el control de SMU. “Desmentimos categórica y tajantemente rumores malintencionados sobre la venta del control de SMU”, dijo la empresa en un comunicado aquella ocasión.

“El proceso de análisis de estructura de capital iniciado por la sociedad dedicada al negocio financiero, está circunscrito a dicha compañía y no involucra a otras filiales del grupo, aisladas de este problema y con una posición financiera sólida y consolidada”, añadió.

El conglomerado ha insistido que todo es un problema que atañe solo a CorpGroup, por lo que no se trata de un problema del holding familiar. Ni SMU, ni Vivo Corp, ni los bienes personales de la familia están dentro de la ecuación, se ha recalcado.

Mientras, Patio mantiene su interés por adquirir todo lo que aún mantiene Vivo Corp bajo su propiedad, que incluye centros comerciales (como el Panorámico, Los Trapenses y Casa Costanera), además de strip centers y locales a la calle, con presencia a lo largo de todo el país. Todos estos activos estarían valorizados en más de US$ 700 millones.