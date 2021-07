Día histórico en Wall Street: S&P 500 marcó su séptimo récord consecutivo tras publicación de datos de empleo

Bolsa & Monedas

Wall Street cerró el último día bursátil de la semana con gran optimismo luego de que el Departamento del Trabajo de EEUU reveló que las nóminas no agrícolas aumentaron en 850 mil puestos de trabajo el mes pasado, tras subir 583 mil anteriormente.

Pese a que la tasa de desempleo subió a 5,9% desde el 5,8% de mayo, el número de puestos de trabajo superó fuertemente las expectativas del mercado de 700 mil. De tal forma que -sumado a los datos anteriores- los inversionistas han podido obtener más claridad sobre el mercado laboral de EEUU y el futuro de la política monetaria flexible de la Reserva Federal (Fed).

"El informe de empleo de hoy fue en general más sólido, pero no lo suficientemente fuerte como para aumentar la inflación y las preocupaciones de endurecimiento. Mantiene intacto el escenario de ricitos de oro para las acciones y alienta a los largos en dólar a aflojar el acelerador antes del fin de semana largo", escribió en una nota el analista de ThinkMarkets, Fawad Razaqzada.

Así, los índices estadounidenses no se quedaron atrás en una jornada decisiva, para lograr cerrar la semana nuevamente en máximos históricos. El Dow Jones subió 0,44% hacia los 34.786 puntos, de la mano del S&P 500 que avanzó 0,72% para ubicarse en un récord de 4.350.

Con esto, el S&P 500 no sólo registró siete alzas seguidas -algo no visto desde agosto de 2020-, sino que también marcó una racha ganadora de siete días de récords no registrada desde 1997, según Bloomberg.

En tanto, apoyadas por una caída de los bonos del Tesoro a diez y 30 años, -que se ubican en 1,44% y 2,05%, respectivamente -las acciones tecnológicas avanzaron 0,81% llevando al Nasdaq a 14.639 puntos.

"La mejora en el mercado laboral en general permite que el mercado continúe en su fase actual de crecimiento lento y gradual, que es el mejor escenario", dijo a Reuters el vicepresidente de negociación y derivados de Charles Schwab, Randy Frederick.

"El mercado no parece saber si quiere buenas noticias, que luego resultan en alzas de tasas potencialmente más rápidas, o malas noticias que resultan en más liquidez y, por lo tanto, potencialmente más inflación. Así que es un equilibrio complicado", agregó.

Panorama local

Distinto al caso de EEUU, en Chile la Bolsa de Santiago terminó la jornada con fuertes pérdidas, dejando atrás dos sesiones de ganancias y cerrando la semana con un retroceso acumulado de 0,80%.

Específicamente, el S&P IPSA -principal índice de la plaza local- perdió 0,71%, ubicándose en 4.314,84 puntos. Esto, de la mano de acciones como Entel (-3,58%), CMPC (-3,42%) y Cencosud (-2,39%).

En la misma línea, a medida que continúa el proceso de reorganización de CorpGroup Banking (CGB) tras acogerse al Capítulo 11 de la legislación de quiebra de EEUU, las acciones de Itaú cayeron 0,24%.

Por otro lado, las ganancias fueron lideradas por CCU (2,61%), Colbún (0,62%) y CAP (0,48%).

Europa al alza

El mercado europeo cerró con signos mixtos este viernes, a la espera de los próximos pasos del banco central de la principal economía del mundo y analizando los datos de precios al productor de la zona euro, que se aceleraron más de lo esperado en mayo.

"La inflación sigue siendo el riesgo más popular para los clientes para discutir a nivel mundial, pero considerando la reapertura retrasada del área europea, el crecimiento salarial moderado y el estímulo fiscal limitado, la evolución de la variante Delta es un tema más urgente", escribió en una nota el economista senior de TS Lombard, Davide Oneglia.

Así, el índice paneuropeo STOXX 600 subió 0,3%, mientras que el DAX alemán lideró entre los índices con un avance de 0,30% junto al Euro Stoxx 50 que sumó 0,13%.

En cambio, las caídas se las llevó el IBEX 35 con una baja de 0,28%, seguido por el FTSE 100 de Londres y el CAC 40 francés con retrocesos de 0,03% y 0,02%, cada respectivamente.

Asia cae

Asimismo, el panorama en los mercados asiáticos fue mixto, presionado por la incertidumbre de los inversionistas respecto a una ralentización del crecimiento de China.

Esto, luego de que Morgan Stanley redujo su pronóstico para el crecimiento económico del segundo trimestre por la debilidad macroeconómica generalizada observada en abril-junio, sumado a unos débiles datos de crecimiento de la actividad fabril en junio.

Así, el CSI300 cayó 2,8%, mientras que el Índice Compuesto de Shanghái perdió 2%, registrando ambos su mayor caída porcentual en un día desde principios de marzo. En tanto, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,8%.

Por otro lado, el Nikkei 225 japonés cerró con un alza de 0,27%, acompañado por el Topix que subió 0,88%, gracias a un impulso de las acciones de fabricantes de automóviles y tecnología.

“El aumento de los temores de endurecimiento en China, combinado con una mayor incertidumbre en torno al impacto de la variante Delta, puede haber llevado la confianza a un nivel drásticamente más bajo entre los inversionistas de Asia”, escribió State Street Global Markets.