Dólar abre a la baja y se acerca a caer de la marca de $ 810, en niveles de fines de noviembre

Bolsa & Monedas

El buen precio del cobre y la caída de la divisa estadounidense a nivel internacional apoyan al fortalecimiento del peso chileno.

El tipo de cambio inició la jornada del viernes a la baja, cayendo $ 2,93 respecto al cierre de ayer y posicionándose en $ 814,98. No obstante, tras el correr de la mañana, la divisa estadounidense profundizó un poco más su repliegue para llegar a los $ 812,79.

El jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante, destaca que con este movimiento el billete verde cotiza en su menor valor desde fines de noviembre.

Explica que esto se debe al "mayor impulso del cobre y la caída del dólar a nivel mundial han sido los factores bajistas principales para el billete verde en nuestro país, especialmente después de algunos datos que no han sorprendido de forma favorable en Estados Unidos".

Cabe recordar que el cobre terminó ayer en la Bolsa de Metales de Londres con un alza de 0,27% para llegar a los US$ 4,52 la libra. No obstante, los contratos a tres meses del mineral retroceden 0,73% y se ubica en US$ 4,51 la libra.

Mientras que el dollar index -que mide el billete estadounidense con las principales monedas del mundo- toma leve terreno a nivel internacional y se aprecia 0,03%.

El analista jefe de Admirals Latam, Renato Campos, resalta que el tipo de cambio se apresta a terminar la semana con uno de los mayores descensos del último trimestre móvil, "dejando en evidencia el favoritismo por monedas más riesgosas debido al cierre de posiciones largas en dólares que fuesen protagonistas durante los últimos 12 meses".

No obstante, Campos puntualiza que "sin duda que la evolución del cobre, el que se encuentra expectante a conocer el PIB de China este próximo lunes, luego de conocer una nueva caída en la inflación y las medidas restrictivas adoptadas el último mes para combatir la nueva ola de contagios por la variante ómicron, que podrían coarta una evolución más positiva".