Dólar baja $ 7 tras fuerte avance del cobre en medio de repunte de commodites por Ucrania

Las materias primas caminan a registrar su mayor avance semanal desde la década de 1960 por los temores de suministro por sanciones a Rusia.

Un fuerte avance en el precio del cobre este jueves, que tocó máximos históricos en el mercado de futuros, provocó que el dólar dejara atrás un suave avance matinal y retrocediera hasta $ 8 al medio día, en medio de un aumento no visto en décadas en los precios de las materias primas debido a los temores de interrupción vinculados a las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania.

A esta hora, el la divisa estadounidense baja $ 7 a $ 798,70, según datos de Bloomberg, tras cruzar la marca de $ 800.

Los futuros del metal rojo subieron 2,27%, alcanzando un precio histórico de US$ 4,7715 la libra, antes de moderar su avance en CMX a US$ 4,72,40, según datos de Bloomberg. Con esto superaron su récord histórico de US$ 4,7620, que data del 11 de mayo de 2021. En tanto, el precio del cobre al contado en la Bolsa de Metales de Londres, la referencia utilizada por Cochilco, también subió 2,07% a US$ 4,749, acercándose al récord histórico.

La cotización del metal rojo "se dispara por los menores suministros existentes en diversos commodities, a medida que las sanciones contra Rusia han sido cada vez más fuertes, impactando al mercado global de diversas materias primas", dice el jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante.

Un fuerte impulso del cobre es bajista para el dólar en nuestro país, porque es el principal producto de exportación de Chile.

"Hoy seguiremos atentos al desarrollo de las tensiones entre Rusia y Ucrania, además de algunas cifras en Estados Unidos, pero el dato más importante de la semana se conocerá el viernes, cuando se revele el informe oficial de empleo en la principal economía del mundo, el cual podría generar volatilidad en la moneda norteamericana", añadió.

