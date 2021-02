Dólar cae ante expectativas sobre planes fiscales de EEUU y se acerca a los $ 730

Bolsa & Monedas

Analistas del mercado destacan que monedas emergentes muestran una fortaleza sobre la divisa estadounidense. No obstante, el precio del cobre le resta dinamismo al peso chileno.

El peso chileno retoma fuerzas ante el dólar. De acuerdo a datos de Bloomberg, el tipo de cambio inició la jornada retrocediendo $ 2,8 respecto al cierre de ayer, posicionándose en $ 733,9. Los analistas del mercado destacaron que el día arrancó con pocos movimientos sobre la divisa estadounidense.

El jefe de Estudios Trading de Capitaria, Ricardo Bustamante, resalta que "las monedas emergentes muestran una fortaleza durante la jornada, lo que genera que el dólar no muestre un movimiento alcista en la apertura".

Asimismo, se añade el debate que se ha iniciado en el Congreso de Estados Unidos por la aprobación del paquete fiscal de US$ 1,9 billones que propuso el presidente Joe Biden para apuntalar a la primera economía global.

"En el corto plazo el mercado se mantiene atento al avance en las negociaciones entre demócratas y republicanos y la promulgación de ley que compete el apoyo fiscal por la administración Biden", enfatiza el analista jefe de Admiral Markets, Renato Campos.

No obstante, el precio del cobre no está favoreciendo al peso chileno. Los contratos a tres meses del metal rojo caen 1,16%, llegando a US$ 3,50 la libra.

Bustamante apunta que el precio del cobre vuelve a mostrar debilidad, "en medio de cierta incertidumbre de los inversionistas por los movimientos en masa que se están dando en los mercados mundiales, especialmente tras la compra de acciones poco valoradas en Wall Street y la inestabilidad de la plata en la sesión de ayer".