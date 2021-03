Dólar cerró a la baja el primer día de marzo ante recuperación del cobre

Bolsa & Monedas

El principal producto de exportación avanzó 0,28% a US$ 4,17 la libra, según la información de Cochilco.

Marzo comienza con un retorno del apetito por riesgo, lo que se refleja en el avance del precio del cobre, que a su vez, impulsa al peso chileno. Por este motivo, el dólar cerró el primer día de marzo a la baja en Chile, cayendo $ 3,5 a $722,30.

"Hoy, las caídas responden a una apertura alcista para el metal rojo. La vuelta del optimismo a los mercados, sumado al fin de las correcciones a partir de niveles de sobrecompra para el cobre, hacen que el commodity gane hoy y presione con leves caídas al tipo de cambio", dice el estratega de mercados de XTB Latam, Sebastián Espinoza.

Por otro lado, el dollar index -indicador que mide el desempeño de la divisa a nivel global- suma una nueva jornada de alzas, superando los 91.000 puntos nuevamente. Estas subidas a nivel internacional, hacen que el dólar a nivel local se mantenga cercano a los $720.

Al mismo tiempo "hoy a conocer el IMACEC de enero, dato que fue negativo para nuestro país y que representa un segundo mes consecutivo de caídas. Esto también entrega debilidad al peso chileno, soportando las caídas en el tipo de cambio", explica Espinoza.

Hacia adelante, el analista señala que "debemos estar atentos al tono del mercado durante esta semana. Si vemos que definitivamente vuelve el positivismo, la renta variable también se podría ver influenciada en forma positiva y esto llevaría al cobre a buscar los niveles vistos en las últimas semanas, presionando al dólar a cotizar nuevamente en la zona entre los mínimos de las últimas 52 semanas y los $700".

En caso contrario, india que "si las subidas de hoy no se ven reflejadas el resto de la semana, debemos ver el comportamiento del cobre en particular y si retoma o no el rally alcista, como parte de este nuevo "ciclo de subidas" de los commodities. Si no lo hace, probablemente veamos a un tipo de cambio más cercano a los $730".