Dólar corta seguidilla de bajas pese al buen momento del cobre

Bolsa & Monedas

En el mercado apuntan que la divisa estadounidense debería ubicarse en torno a los $ 700.

El valor del dólar en Chile comenzó la semana al alza pese a que el cobre sigue escalando en los mercados internacionales superando la barrera de los US$ 4 la libra.

En una jornada de pocos movimientos, el tipo de cambio opera con un alza de $ 1 a $ 709,2. Con esto se corta una racha de siete bajas consecutivas.

El jefe de Ventas de Capitaria, Sergio Rivadeneira, explica que "todo apunta a que deberíamos seguir viendo cierta debilidad de la divisa norteamericana en nuestro país".

Rivadeneira expone que el cobre continúa su rally alcista y muestra una consolidación sobre los US$ 4 dólares la libra, precio que no observaba desde hace 10 años aproximadamente. De acuerdo a datos de Bloomberg, los contratos a tres meses del metal rojo suben 0,80%, llegando a US$ 4,11 la libra.

"Esto se debe a que se mantienen perspectivas positivas respecto a una recuperación económica en el presente año. Lo anterior mantiene la presión bajista para el billete verde a nivel local ya que vemos un aumento en la cantidad de dólares que ingresa al país", menciona el ejecutivo de Capitaria.

El jefe de análisis de XTB Latam, José Raúl Godoy, agrega que "la recuperación del precio del cobre sigue mejorando las proyecciones de crecimiento para nuestro país, lo que ha repercutido en un fortalecimiento del peso chileno".

Asimismo, el dólar a nivel internacional cae. El dollar index -que mide a la divisa estadounidense con una cesta de moneda- retrocede 0,14%, ubicándose en 90.236 puntos.

Los últimos datos macroeconómicos de EEUU respecto a solicitudes de empleo, arrojan como imperiosa la necesidad de aprobar el paquete de estímulo fiscal que impulsa el presidente Joe Biden en el Congreso, llevando a que el mercado internaliza la inyección del apoyo fiscal.

Por ello, en Capitaria apuntan a que estos factores "deberían seguir apoyando una debilidad del dólar en nuestro país por lo que se mantiene la visión bajista con miras a ir nuevamente en busca del soporte entorno a los $ 700 por dólar".