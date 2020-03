Dólar en Chile abre con leve alza ante nueva caída del cobre

Bolsa & Monedas

En medio de un ambiente internacional marcado por un mejor ánimo en los inversionistas debido a que Estados Unidos aprobara el plan de rescate para la economía norteamericana por US$ 2 billones, el tipo de cambio comenzó con leve alza la jornada, ya que una baja del cobre es contrarrestada por una nueva caída de la divisa a nivel internacional.

De esta forma, el tipo de cambio abrió su cotización en $ 845,65 en el mercado local, lo que significa una leve alza de $ 0,34 respecto del cierre del lunes.

El movimiento se da ya que por un lado el Dollar Index, que contrasta a la divisa norteamericana frente a una canasta de monedas duras, retrocede 0,69% hasta el momento y marca su tercera caída consecutiva.

Por su parte, los futuros del cobre a tres meses descienden 0,73%, manteniéndose bajo la línea de los US$ 2,20 por libra. Las proyecciones para el metal no son las mejores, ya que Citi estima que el commodity caerá de los US$ 2 la libra en el corto plazo.