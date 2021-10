Dólar en Chile cierra 6 meses consecutivos al alza, algo que no se veía desde 2001

Bolsa & Monedas

El tipo de cambio cerraría cerca de los $816 el viernes, $9 pesos más arriba que el cierre del jueves.

Ha sido un año difícil para el peso chileno, que en medio de un escenario político local cambiante, ha experimentado mucha volatilidad y se ha depreciado fuerte contra el dólar.

El viernes el tipo de cambio estaría cerca de cerrar en $816, con un aumento de $9 respcto al cierre del jueves.

Esto, en una jornada en la que las cifras de septiembre de actividad secotiral del INE mostraron señales de que la recuperación económica perdería fuerza en el país. El Índice de Producción Industrial anotó una sorpresiva contracción de 0,7%, lo que contrasta con el incremento de 1,2% que esperaban los analistas consultados por Bloomberg. Asimismo, deja atrás seis meses de crecimiento.

Por otro lado, en el Senado no llegaron a acuerdo, respecto a una fecha una dentro de la próxima semana, para votar en la Sala el proyecto del cuarto retiro de fondos, una iniciativa que el mercado cambiario chileno sigue con mucha atención.

Factores externos

El factor externo del índice del dólar a nivel global ayudó a la subida de la divisa en el país, ya que en el día avanza 0,95% hasta 94,230 puntos.

Por su parte, el cobre se elevó 0,96% hasta un precio de US$ 4,52 la libra, según datos de Cochilco, lo que no fue suficiente para frenar el avance de la moneda estadounidense contra el peso chileno. En el mes, el metal rojo aumentó su precio en 1,8% y registró un precio promedio de US$ 4,19 la libra.

6 meses al alza

Durante el mes de octubre, el día 15, el dólar en Chile llegó a un máximo de $832, un nivel que no se veía desde mayo de 2020, cuando el país comenzaba a lidiar con los contagios masivos de Covid-19 y las cuarentenas.

Finalmente, está cerrando más abajo, en $816, lo que significó un incremento mensual de $5. Con esto, el peso chileno fue la segunda divisa emergente que más se depreció en el mundo en el décimo mes del año, después del peso mexicano.

En octubre, el dólar en Chile concluye su sexto mes al alza, acumulando una escalada de $93 en ese período. Una racha mensual como ésta, para la moneda estadounidense, no se veía desde 2001.

No obstante, el avance comenzaría a moderarse ya que el aumento de octubre fue el más acotado en éstos últimos seis meses y fue muy inferior al de $35 de septiembre. Ese fue el mes con la mayor subida del billete verde, desde enero de 2020, previo a que el Covid-19 se esparciera por el mundo.

En el año, el dólar se ha apreciado $104,84 contra el peso chileno, que se convierte en la tercera divisa que más cae en ese período, detrás del la lira turca y el peso argentino.