Dólar en Chile pierde impulso inicial y cierra nuevamente bajo la marca de $ 840

La divisa experimentó durante gran parte de la jornada una alta volatilidad y terminó sin mayores cambios respecto al cierre de ayer a la espera de datos macroeconómicos en Estados Unidos y Chile.

El tipo de cambio experimentó una importante volatilidad este jueves. Si bien el dólar comenzó la jornada al alza y luego un descenso, finalmente el billete verde terminó $ 837,12, mostrando un retroceso de apenas $ 0,45 respecto del cierre de ayer.

Los pocos cambios que experimentó el dólar fueron en línea con la divisa estadounidense a nivel global que también percibió una volatilidad luego que la Reserva Federal de Estados Unidos dio a conocer ayer las minutas de su última reunión de política monetaria en donde dio a conocer que un alza en las tasas podría ser antes o a un ritmo más rápido de lo previsto originalmente.

Por otro lado, el cobre no está ayudando mucho al peso chileno. El principal producto de exportación del país y que genera el mayor ingreso de divisas a la economía, cayó 2,18% en la Bolsa de Metales de Londres, posicionándose en US$ 4,339 la libra. Los contratos a tres meses del mineral también se contraen un 1,27%, llegando a los US$ 4,35 la libra.

El jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamente, comentó que el foco del mercado "estará puesto en los datos del mercado laboral que se conocerán el viernes, mientras que también se revelará la inflación de nuestro país, dos cifras que pueden generar mayores movimientos en el tipo de cambio".

El analista de Libertex, Ángel Rubilar, resaltó que "que nuestra divisa no se ha depreciado en el inicio del año ad portas del reporte del INE sobre la inflación que conoceremos el día de mañana ya con el cierre del 2021. Recordemos que ya casi estamos en un 7% y que este dato será clave para conocer la próxima alza de tasas que dará a conocer el Banco Central para fines de mes".

El estratega de mercados de XTB Latam, Sebastián Espinosa, mencionó que además "el mercado parece tranquilizarse tras la elección del nuevo presidente electo, moderación que aumenta tras las declaraciones de Ricardo Ffrench Davis, uno de los asesores económicos de Gabriel Boric, que habla con cautela respecto a las modificaciones que deben hacerse en el sistema de pensiones".