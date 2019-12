Dólar llega a su menor valor en un mes ante nueva jornada favorable para el cobre

Bolsa & Monedas

Con los inversionistas atentos a la guerra comercial y a la reunión de la Fed, el peso chileno terminó la jornada con otra fuerte baja en la medida que el cobre sigue ganando fuerzas en los mercados internacionales.

De acuerdo a cifras de Bloomberg, el tipo de cambio terminó en $770,16 lo que es una caída de $ 8,94 respecto al cierre de ayer. Además este es el menor valor para la divisa en un mes.

Además de las nuevas ventas de divisas por parte del Banco Central ( US$ 150 millones en el mercado spot y US$ 250 millones en contratos forward) el precio del cobre le está dando un impulso al peso chileno. A media jornada el valor a futuro del principal producto de exportación de Chile subió 1% y se acerca a los US$ 2,80 la libra.

El commodity saca provecho del optimismo del acuerdo comercial que se pueda dar entre Estados Unidos y China.